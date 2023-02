Harvey-Pinard: «C’est tellement une belle histoire»

Depuis qu’il a rejoint les Canadiens de Montréal au milieu du mois de janvier, le Québécois Rafaël Harvey-Pinard ne cesse d’impressionner.

Et avec raison, puisque le jeune homme de 24 ans a maintenant cinq buts et six points en sept parties avec le CH.

«Il se donne une chance. Il vient de rentrer dans le portrait, a souligné l’entraîneur des Olympiques de Gatineau dans la LHJMQ, Louis Robitaille, jeudi, lors de l’émission La Poche Bleue le midi sur les ondes de TVA Sports. Je pense que la tape dans le dos, il l’a eue quand il n’a pas été cédé dans les mineures pour la pause du match des étoiles.

«Ça me fait penser un peu à Alex Burrows quand il a commencé à Vancouver. Il était up and down, Alain Vigneault avait décidé de le garder dans l’alignement au match des étoiles. Il était revenu après la pause et c’est là qu’il s’est établi et il a fini par jouer avec les deux Sedin.»

Harvey-Pinard a d’ailleurs bien fait avec Nick Suzuki contre les Sénateurs d’Ottawa, marquant deux fois en troisième période.

«Ce n’est souvent pas les meilleurs joueurs qui vont faire un trio, mais comment ils vont compléter l’autre duo, a confié Robitaille. Il ne sera jamais un général sur un trio, il va être un complément. Si t’as Caufield qui compte des buts et Suzuki qui fait des jeux, ça va te prendre un petit energizer bunny qui va être partout sur la glace. Un peu ce que Brendan Gallagher a fait pour s’établir. Donnons-lui le temps. »

