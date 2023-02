Formule E: des débuts probants pour McLaren

McLaren s’est lancée avec ambition en Formule E et après les trois premières courses de la saison, l’avenir s’annonce radieux.

Au virage de la deuxième (Gen2) vers la troisième génération (Gen3) de voitures, Mercedes a décidé de quitter le navire. C’est McLaren qui a repris l’opération, s’impliquant dans une troisième série de monoplaces d’importance après la Formule 1 et l’IndyCar.

Évidemment, l’opération n’est pas totalement nouvelle. Donc, malgré le changement de mains, l’écurie était bien huilée. Mais il fallait toutefois changer de motoriste – de Mercedes à Nissan – et comprendre rapidement les nouvelles voitures.

Les résultats se sont jusqu’ici révélés probants, avec une position de tête et un podium en trois courses. Jake Hughes et René Rast sont respectivement cinquième et sixième chez les pilotes, tandis que McLaren figure au troisième rang chez les constructeurs.

Meilleur des autres

C’est à Rast qu’appartient le premier podium de l’équipe sous son appellation NEOM Mclaren, à l’occasion de la deuxième course de l’E-Prix de Dariya, en fin de semaine dernière.

En terminant troisième, il a été le meilleur des autres, Pascal Wehrlein (Porsche) et Jake Dennis (Andretti) ayant accaparé les deux premières marches du podium lors des trois courses jusqu’ici.

«C'était un combat jusqu'au tout dernier virage, a déclaré Rast, selon le site officiel de la FE. Je suis super content. Nous pouvons être très fiers de ce que l'équipe a réalisé. Nous apprenons encore et j'espère que nous pourrons appliquer cela à Hyderabad.

Gestion difficile

Les enjeux demeurent toutefois bien présents, à commencer par la gestion de l’énergie. Un aspect dans lequel McLaren semble tirer de l’arrière sur ses concurrents. Hughes, parti de la première place dans cette même course, a notamment manqué d’énergie au dernier virage, étant poussé par Mitch Evans jusqu’à la ligne d’arrivée.

«Jake a tenu le coup et René a pris un bon départ, et a toujours été dans la lutte pour le podium, a lancé le directeur d'équipe Ian James. La course s'est terminée de façon spectaculaire, mais nos deux pilotes ont été excellents pour tirer le meilleur de la voiture et signer notre premier podium, le premier de notre fournisseur Nissan avec la Gen3.»

Les pilotes seront de retour en action le 11 février pour le premier E-Prix de Hyderabad, en Inde. L’épreuve sera présentée sur les ondes de la chaîne TVA Sports.