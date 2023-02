CH: Nick Suzuki croit en Juraj Slafkovsky

Le capitaine du Canadien de Montréal Nick Suzuki n’est pas trop inquiet pour le futur de son jeune coéquipier Juraj Slafkovsky.

«Il a un très bel avenir devant lui et on peut voir son talent et ses atouts physiques. Il aura le temps de s’habituer à la réalité nord-américaine. Avant sa blessure, il jouait vraiment bien. Il amenait beaucoup d’énergie», a-t-il mentionné jeudi lors d’un point de presse en marge du match des étoiles.

Rappelons que le Slovaque a été forcé de quitter la rencontre face aux Rangers de New York, le 15 janvier dernier. Slafkovsky s’est blessé au bas du corps et sa saison est sans doute terminée.

«Je me sentais juste mal pour lui. Je pensais qu'il aurait pu jouer une très bonne seconde moitié de saison», a ajouté Suzuki.

Selon le joueur de centre, l’un des meilleurs atouts de son coéquipier est sans contredit sa grandeur.

«Il peut utiliser sa taille pour affronter n'importe qui dans la ligue et il n’a que 18 ans. Son physique lui permet de jouer d’une manière assez spéciale et il va être un bon joueur pendant longtemps», a-t-il expliqué.

Avant sa blessure, Slafkovsky a été blanchi de la feuille de pointage à ses 15 deniers matchs, son dernier point remontait au 14 décembre, lorsqu’il avait obtenu une mention d’aide face aux Sénateurs d’Ottawa.

Depuis le début de la saison, il avait amassé 10 points, dont quatre buts, en 39 matchs.