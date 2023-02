Boxe: Ulysse et Bazinyan en action à TVA Sports

Les boxeurs montréalais Erik Bazinyan et Junior Ulysse seront en action ce soir lors d'un gala organisé par Eye of the Tiger Management au Casino de Montréal.

Le gala sera présenté à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 19h.

Pour l'occasion, Bazinyan (28-0-0, 21 K.-O.) affrontera l'Américain Alantez Fox (28-3-1, 13 K.-O.) pour le titre NABF et NABA des poids super-moyens.

De son côté, Ulysse (22-2-0, 12 K.-O.) affrontera le Mexicain Gabriel Gollaz Valenzuela (25-3-1, 15 K.-O.) dans un duel des poids super-légers.

Alexandre Gaumont, Raphaël Courchesne, Christopher Guerrero, Avery Martin-Duval et Wilkens Mathieu, qui fera ses débuts professionnels, seront également tous en action.