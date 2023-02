Un favori de la foule reste avec les Capitales

David Glaude, qui a joué un grand rôle dans la conquête du championnat de la Ligue Frontier par les Capitales de Québec en 2022, demeurera avec l’équipe la saison prochaine.

La formation de la Vieille-Capitale a réalisé un coup de maître en rapatriant au bercail celui qui habite dans la région et qui a été membre d’Équipe Québec en 2021. Enfilant enfin le maillot des Capitales en 2022, l’athlète de 28 ans s’est révélé comme une excellente option comme premier frappeur, lui qui a maintenu une moyenne au bâton de ,325, la meilleure de l’organisation.

Le rapide joueur du champ intérieur a aussi établi un sommet parmi ses pairs avec 26 buts volés.

Nouveau papa et amorçant une carrière d’arpenteur-géomètre, le jeune vétéran avait jonglé avec l’idée de prendre sa retraite du baseball. Après de bonnes discussions avec son employeur, il a pu trouver un compromis.

«Il a été extrêmement compréhensif et malgré la pénurie de main-d’œuvre qui fait rage partout, il a gentiment accepté de me libérer de mai à septembre, après quoi je pourrai retourner au boulot», a expliqué Glaude dans un communiqué des Capitales.

«Après une longue saison, c’est assez classique. Les gars sont fatigués physiquement et mentalement. Dans le cas de David, avec sa nouvelle carrière et un nouveau-né, l’été a été difficile et il n’avait pas beaucoup dormi dans le dernier droit. Mais il adore le baseball, il adore jouer à Québec. Je savais qu’en lui donnant un peu de temps, il désirerait revenir avec l’équipe en 2023», a ajouté l’entraîneur-chef Patrick Scalabrini.

Pour la prochaine campagne, le joueur a émis le souhait de frapper encore plus de doubles et créer des occasions de marquer. Il a produit 60 points la saison dernière (troisième de l’équipe), grâce à 18 doubles et 16 circuits, notamment.

Avant de se joindre à la formation québécoise, Glaude a porté les couleurs des Aigles de Trois-Rivières de 2017 à 2019, au sein de la défunte Ligue Can-Am. Il a fait ses classes à l’Université Missouri Western.