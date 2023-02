L’attaquant des Canadiens Mike Hoffman a inscrit tout un but, mardi contre les Sénateurs, que les partisans ont un peu oublié après les exploits des Rafaël Harvey-Pinard dans un match qui a connu plusieurs autres rebondissements.

Invité à discuter des avantages numériques fructueux des Canadiens et des Sénateurs lors de ce match, l’ancien défenseur de la LNH et actuel directeur général des Voltigeurs de Drummondville, Philippe Boucher, s’est attardé au but inscrit en ces circonstances par le vétéran du CH lors de la deuxième période.

Bien servi par le défenseur Mike Matheson, Hoffman a laissé partir un lancer sur réception difficile techniquement, et ce, vers le côté éloigné du filet. Un geste que peu de joueurs peuvent réussir, a estimé Boucher, mercredi, à «JiC».

«On les critique, les joueurs des Canadiens, on les critique, (Mike) Matheson et (Mike) Hoffman et c'est mérité, a-t-il lancé. Mais pour frapper une rondelle au vol et la passer de l'autre côté, un but comme ça, ça prend un marqueur naturel, un marqueur né.»

«Je lui lève mon chapeau, c'est un but d'élite, d'un tireur d'élite», a-t-il ajouté.

«Je pense qu'on le met énormément dans la vitrine, Hoffman, on le fait jouer des grosses minutes pour pouvoir le bouger, mais quelqu'un devra prendre sa place sur l'avantage numérique éventuellement», a également souligné Boucher.

Ce qui manque au CH

Celui qui a aussi dirigé les Remparts de Québec il y a quelques années a aussi lancé des fleurs au jeu de puissance des Sénateurs, qui a bien paru, mardi soir. La formation de la capitale canadienne compte d’ailleurs sur ce qui manque au CH, selon lui : «un quart-arrière, et un gars devant le filet».

Il s’agit bien sûr de Thomas Chabot et de Brady Tkachuk.

Voyez ses explications en vidéo principale.