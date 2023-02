Tom Brady plus riche que jamais

Maintenant que Tom Brady a pris sa retraite comme joueur «pour de bon», il pourra amorcer sa deuxième carrière dans les médias, elle qui devrait être plus lucrative que son passage de 23 saisons dans la NFL.

En mai 2022, le quadragénaire a paraphé une entente de 10 ans d’une valeur de 375 millions $ avec Fox Sports. À l’époque, on apprenait que le pivot s’était engagé à rejoindre l’équipe d’experts du réseau quand il ne serait plus à l’œuvre sur le terrain.

Cela va faire de lui l’analyste qui travaille sur la télédiffusion des matchs de la NFL le mieux rémunéré. La palme revient actuellement aux anciens quarts des Cowboys de Dallas Troy Aikman et Tony Romo, qui obtiennent 18 millions $ de la part d’ESPN et de CBS, respectivement.

«Je vais être là en soutien. Je suis là pour partager de l’information. J’ai beaucoup de connaissances sur ce sport, avait déclaré Brady au magazine Variety, en juillet dernier. J’ai aussi des attentes très élevées quant à ce que les joueurs et les entraîneurs doivent faire sur le terrain. Je n’aurai aucun problème à critiquer des choses avec lesquelles je ne suis pas d’accord et je n’aurai aucun problème à louanger des choses qui sont exceptionnelles.»

Selon le site web spécialisé Spotrac, Brady a mis la main sur près de 333 millions $ comme footballeur. Pendant son passage de 20 saisons avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, il a empoché un peu plus de 235 millions $. Ses trois campagnes avec les Buccaneers de Tampa Bay lui ont permis d’ajouter un peu moins de 98 millions $ à sa cagnotte.

Les gains qu’a faits Brady pendant les 23 années de sa carrière sont probablement bien supérieurs à ces montants, puisque le détenteur de sept bagues du Super Bowl a eu de nombreuses autres activités économiques pendant qu’il lançait des ballons.

En 2013, Brady a fondé sa propre marque, TB12. Il a sa propre société de production (199 Productions), qu'il a créée en 2020. La société développe des documentaires, des longs métrages et des émissions de télévision. Brady a également été au cœur de plusieurs campagnes publicitaires pour des marques comme Wheaties, UGG, Movado, Smart Water et Tag Heuer.

L’homme de 45 ans a aussi publié un livre : «The TB12 Method : How to Do What You Love, Better and for Longer». L’ouvrage s’est notamment retrouvé sur la liste des meilleurs vendeurs du «New York Times».