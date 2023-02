Rafael Harvey-Pinard, un exemple de détermination

Publié aujourd'hui à 12h56

Mis à jouraujourd'hui à 12h56

Il est impossible de demeurer insensible à l’histoire de Rafael Harvey-Pinard.

Persévérance, ténacité et détermination sont les mots qui me viennent à l’esprit lorsque je pense à sa carrière jusqu’ici.

Originaire de Jonquière, celui que l’on surnomme maintenant « RHP » n’a jamais été un espoir de premier plan tant pour la LHJMQ que pour la LNH.

Il avait été un choix de huitième tour, le 130e joueur sélectionné, lors du repêchage de la LHJMQ en 2015.

Dans la LNH, il avait été ignoré deux fois au repêchage (2017-2018). Harvey-Pinard avait été finalement choisi à sa troisième année d’admissibilité (son année de 19 ans). Il n’était même pas présent lors de la séance de sélection qui était présentée à Vancouver cette année-là.

Les Canadiens l’ont sélectionné au septième et dernier tour soit au 201e rang des 217 joueurs choisis cette année-là. Un peu plus et il n’était encore pas repêché.

Dans la LHJMQ, Harvey-Pinard a fait sa place avec son travail sans relâche et il a soulevé la coupe Memorial en 2019 comme capitaine des Huskies de Rouyn-Noranda.

Harvey-Pinard n’est pas seulement un athlète concentré et sérieux au hockey, mais il l’est aussi à l’école. En 2020, il a été nommé le joueur-étudiant de l’année dans la LHJMQ en raison d’une moyenne académique de 92%.

Après trois ans dans la Ligue américaine, le voilà maintenant avec le grand club. Ses cinq buts en sept matchs sont une belle récompense pour lui et sa famille.

Harvey-Pinard a rapidement gagné le cœur des amateurs. Des joueurs comme Steve Bégin, Paul Byron, David Desharnais ou Francis Bouillon ont aussi eux le même impact au fil des ans à Montréal. Des gars de chez nous qui nous ont offert des performances au-delà des attentes, mais qui se sont surtout démarqués avec leur ardeur et leur intensité.

Il ne faut pas porter trop tôt de jugement définitif sur Rafael Harvey-Pinard. Aura-t-il une longue carrière ? Aura-t-il un rôle offensif ou sera-t-il un joueur d’énergie ? Il faut lui donner du temps.

Harvey-Pinard a toujours admiré l’intensité et la détermination de Brendan Gallagher. Il devra garder cet état d’esprit soir après soir pour garder sa place avec les Canadiens.