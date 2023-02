Panthéon du baseball canadien: «C’est plaisant d’être reconnu» -Denis Boucher

Ses exploits du passé au monticule sont bien suffisants pour justifier son intronisation au Temple de la renommée du baseball canadien. Or, le Québécois Denis Boucher, qui sera ainsi honoré en juin prochain, continue toujours, à 54 ans, de servir son sport avec passion.

«Je vais essayer de ne pas pleurer», a commenté celui qui a notamment porté les couleurs des Expos de Montréal, en 1993 et 1994, en réfléchissant à son futur discours.

Boucher, qui occupe le rôle d’entraîneur des lanceurs de l’équipe canadienne depuis une vingtaine d’années, pensera alors à son épouse Isabelle Fournier de même qu’à leurs quatre enfants Jade, Corentin, Loïc-Antoine et Terrence. L’homme originaire de Lachine, qui a aussi longtemps vécu à Sainte-Foy durant sa jeunesse, se souviendra aussi de ces moments passés sur le terrain avec son grand-père Alfred et surtout avec son père Jacques, qui étaient également «de bons joueurs de balle».

«C’est plaisant d’être reconnu, c’est le plus grand honneur que je reçois dans mon sport, a qualifié Boucher, qui espérait une telle intronisation depuis quelques années. C’est incroyable d'être élu au Temple de la renommée du baseball canadien. Je suis fier de voir mon nom figurer parmi les meilleurs joueurs au pays et de rejoindre des légendes comme Ferguson Jenkins, qui a été mon entraîneur [en 1987], et Larry Walker, qui a été mon coéquipier avec les Expos [en 1993 et 1994].»

La cérémonie se tiendra précisément le 17 juin, à St. Mary’s, en Ontario. Boucher aura alors l’occasion de partager la journée avec le descripteur québécois Jacques Doucet de même qu’avec son ancien coéquipier des Blue Jays de Toronto John Olerud qui, s’il faisaient tous deux partie de la cuvée 2020, auront dû patienter trois ans de plus en raison de la pandémie. Concernant les autres personnalités intronisées cette année, il s’agit des anciens joueurs Rich Harden et Jesse Barfield de même que le bâtisseur manitobain Joe Wiwchar.

Crédit photo : PHOTO COURTOISIE

Une riche carrière

À propos de Boucher, son premier match disputé dans l’uniforme des Expos, le 6 septembre 1993 au Stade olympique devant plus de 40 000 partisans, fait notamment partie de l’histoire sportive du Québec.

«Je me souviens des ovations reçues avant même mon premier lancer et quand j’ai quitté le match, c’était juste incroyable, a-t-il dit, à propos de cette journée très spéciale. Lorsque tu es jeune et que tu te prends pour Andre Dawson, puis un jour, tu te retrouves à jouer pour le club de ton enfance, c’est le meilleur sentiment au monde.»

En six manches de travail, le lanceur gaucher n’avait alloué qu’un seul point aux Rockies du Colorado, résultat d’un circuit en solo d’Andres Galarraga.

«Je l’avais retiré au bâton plus tôt avec un changement de vitesse, mais il m’avait eu sur un autre changement de vitesse», s’est souvenu Boucher.

C’était un lundi après-midi, soit lors de la Fête du travail. Dirigés par Felipe Alou, les Expos l’avaient alors emporté 4 à 3, puis Boucher avait poursuivi avec une fin de saison rêvée. En cinq départs, dont quatre au Stade olympique, il avait conservé une fiche de 3-1 et maintenu une brillante moyenne de points mérités de 1,91.

Crédit photo : Photo d'archives

D’abord avec les Blue Jays

Si les amateurs québécois chérissent le passage de Boucher avec les Expos, il faut toutefois rappeler que ce sont les Blue Jays qui avaient permis au jeune homme de Lachine de faire ses débuts dans le baseball majeur, le 12 avril 1991, à Toronto. Avait précédé une superbe progression dans cette organisation, de Myrtle Beach à Syracuse en passant par Dunedin.

«L’une des plus belles journées de ma vie», a qualifié Boucher, à propos de ce premier match en carrière dans le baseball majeur.

Ayant aussi joué avec les Indians de Cleveland avant se retrouver à Montréal, Boucher a participé à un total de 35 matchs dans les grandes ligues, obtenant 26 départs. Mentionnons par ailleurs les deux championnats gagnés par le Québécois au niveau AAA, soit avec les Sky Sox de Colorado Springs, en 1992, puis avec les Lynx d’Ottawa, club-école des Expos, en 1995.

Entraîneur et recruteur

Avec l’équipe canadienne, le Québécois a notamment pris part aux Jeux panaméricains, en 1987, puis comme entraîneur des lanceurs aux Jeux olympiques d’Athènes, en 2004, puis à ceux de Pékin, en 2008. Toujours impliqué, Boucher en sera en mars prochain, en Arizona, à sa cinquième Classique mondiale de baseball. Le passionné de baseball poursuit également une carrière de recruteur avec l’organisation des Yankees de New York.

Avant d’être admis au Temple de la renommée du baseball canadien, Boucher a été élu au Panthéon des sports du Québec, en 2011, puis au Temple de la renommée du baseball québécois, en 2012.