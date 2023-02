LNH: quatre prétendants pour le trophée Calder

Qui succèdera au défenseur des Red Wings de Detroit Moritz Seider comme récipiendaire du trophée Calder en 2022-2023?

Il est encore trop tôt pour couronner le joueur qui a su démontrer des qualités exceptionnelles pendant sa première saison dans le circuit Bettman, mais quatre candidats sortent déjà du lot depuis le début de la présente campagne. Les voici :

-Matthew Beniers, Kraken de Seattle

Le joueur de centre de la 32e équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) domine tous les autres patineurs de première année pour les buts (17) et les points (36) depuis le début des hostilités en 2022-2023. Berniers joue déjà un rôle très important chez le Kraken, étant le troisième attaquant le plus utilisé par l’entraîneur-chef Dave Hakstol.

«Il a un excellent sens du hockey. Sa compétitivité ne faiblit jamais. Il n’y a pas de baisse de régime. Sa compétitivité est là, jour après jour», a d’ailleurs dit le pilote dont les propos ont été rapportés par le site web de la LNH.

Beniers a été le deuxième joueur sélectionné au repêchage 2021 et le premier choix de l’histoire de l’organisation de Seattle.

-Logan Thompson, Golden Knights de Vegas

Peu d’experts donnaient cher de la peau des «Chevaliers dorés» quand le gardien Robin Lehner a annoncé qu’il ne pourrait pas jouer cette saison. La formation de Vegas a toutefois déniché un excellent portier en Thompson. L’Albertain de 25 ans avait joué 19 parties l’an dernier, mais bénéficie du statut de recrue. Cette saison, il a maintenu un dossier de 19-13-3, un taux d’efficacité de ,913 et une moyenne de buts alloués de 2,69 en 35 rencontres. Il est au premier rang chez les gardiens de première année pour les victoires, les tirs reçus et les arrêts. L’athlète n’ayant jamais été repêché sera du 67e match des étoiles de la LNH.

«Ce fut un cheminement difficile et j'ai certainement fait face à beaucoup d'adversité en cours de route, a exprimé Thompson. Je pense que cela me rend plus reconnaissant d'où j’en suis dans ma carrière.»

-Cole Perfetti, Jets de Winnipeg

Le porte-couleurs des Jets est le deuxième meilleur pointeur chez les patineurs de première année du circuit jusqu’à maintenant. En 47 matchs, Perfetti a touché la cible sept fois et fourni 22 mentions d’aide pour 29 points. Le 10e joueur choisi lors du repêchage de 2020 n’est pas seulement bon avec la rondelle sur son bâton. Jusqu’à présent, il a soutiré le précieux objet à 17 adversaires et bloqué 21 lancers.

«Être un bon professionnel, c'est trouver une façon de réussir et d’imposer son style de jeu, a indiqué l'entraîneur-chef des Jets, Rick Bowness. Il [Perfetti] fait ça. Il grandit sur la glace et il grandit hors de la glace.»

-Owen Power, Sabres de Buffalo

Le premier choix au total du repêchage 2021 est l’arrière de première année le plus utilisé par son entraîneur dans la LNH. Power passe en moyenne 23 min 39 s par match sur la surface glacée. L’Ontarien de 20 ans a récolté 19 points, dont trois buts, et présenté un différentiel de +13 en 46 sorties.

«Ce qu'il fait tous les soirs est tout simplement incroyable quand on tient compte de son âge et de son manque d'expérience dans notre ligue, a affirmé l’entraîneur-chef des Sabres, Don Granato. C’est impressionnant de le voir dominer dans certaines situations et de le voir jouer des matchs vraiment complets.»