«La Zone payante»: c’est la fin pour Tom Brady

Tom Brady n’a pas fait languir ses admirateurs bien longtemps cette année. Profitant de la pause avant le Super Bowl, le quart-arrière de 45 ans a annoncé sur ses réseaux sociaux que cette fois, c’était bel et bien terminé pour lui. L’heure de la retraite a sonné et «La Zone payante» est là pour en discuter à chaud.

Au beau milieu de l’enregistrement de ce nouvel épisode de votre balado préféré, la bombe a explosé. Brady, gagnant du Super Bowl à sept reprises et considéré comme le plus grand de tous les temps, a annoncé qu’il accrochait ses épaulettes.

Que retenons-nous de sa longue et décorée carrière? Contrairement à l’année passée, est-ce vraiment la fin? Pour vrai de vrai? Écoutez ce que nos analystes pensent de la situation.

Malgré tous ses accomplissements, il n’y a pas que Brady dans la vie! Les Chiefs et les Eagles ont remporté les finales d’association dimanche dernier pour mériter le droit de s’affronter au Super Bowl 57, le 12 février en Arizona. On revient sur les faits marquants de ces deux matchs, dont la blessure de Brock Purdy et les controverses d’arbitrage.

Puisqu’il n’y a pas de match cette semaine, on se prête à un nouveau jeu. Trente-deux équipes, trente-deux devoirs! Quel est le plus important mandat des équipes dans les semaines à venir? Cette semaine, on se penche sur les 16 clubs de l’Association nationale.

Évidemment, ne manquez pas non plus les nombreuses questions des auditeurs et la célèbre rubrique «Au Bar!». Bonne écoute!

«La Zone payante» est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette.