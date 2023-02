La valeur de Joel Edmundson serait «très haute»

Même si les Canadiens sont en pause pour plusieurs jours, la direction de l'équipe est en plein travail à préparer la date limite des transactions qui approche tranquillement.

Lors de son segment à l'émission «La Poche Bleue le midi», mercredi, Joël Bouchard a déclaré que le dossier de Joel Edmundson devrait être traité en priorité par Kent Hughes. Selon l'analyste, le défenseur des Canadiens pourrait rapporter beaucoup dans une éventuelle transaction.

«Edmundson, pour moi, il faut qu'il quitte. Ce n'est pas que je ne l'aime pas, mais sa valeur est très haute. Selon moi, c'est le premier gars qui doit partir.»

L'ancien pilote du Rocket de Laval ne s'attend également pas à ce que les prochains mouvements de la formation montréalaise affectent vraiment le rendement de l'équipe. Il estime que les jeunes joueurs affamés de l'organisation seront en mesure de bien combler le départ des vétérans.

«Kent Hughes et Jeff Gorton sont en mode pour faire le ménage un peu, mais ça ne se fait pas facilement. Ceci étant dit, ils vont finir l'année probablement mieux que vous pensez parce que les jeunes vont être rappelés et que les autres équipes vont les prendre à la légère.»

Au sujet des jeunes, Bouchard a tenu à lancer des fleurs à Rafaël Harvey-Pinard, qui a marqué deux autres buts contre les Sénateurs, mardi.

«Il m'a encore prouvé ce que je pense de lui depuis le début. Pour un jeune joueur comme ça, c'est bien d'être capable de monter son jeu d'un cran après un début de match moyen. Mais ça, je ne suis pas surpris. C'est réglé pour Harvey-Pinard, c'est un joueur de hockey. Laissez-le jouer et on verra ce qui va arriver à la fin. Il pourrait jouer en avantage numérique et il ne serait pas pire que d'autres gars qui sont là, je peux te le dire tout de suite.»

