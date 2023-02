Bazinyan veut en mettre plein la vue

C’était jour de pesée en vue du gala de jeudi d’Eye Of The Tiger Management, au Casino de Montréal, événement qui sera présenté sur nos ondes.

Le boxeur montréalais Erik Bazinyan (28-0, 21 K.-O.) et son aspirant Alantez Fox (28-3-1, 13 K.-O.) ont tous fait le poids en vue de leur choc en finale de l’événement. Le premier affichait un poids de 167,5 lb sur le pèse-personne, tandis que l'autre a fait osciller la balance à 167 lb.

«Ce combat est très important pour moi, car après on aura des portes ouvertes pour mon futur, admet Bazinyan. Je suis 100 pour cent prêt à offrir un bon combat et une belle victoire. Ce sera spectaculaire pour les "fans".»

À 140 lb sur la balance, Junior Ulysse (22-2, 12 K.-O.) n'a eu aucun mal à faire le poids en vue de son rendez-vous avec Gabriel Gollaz Valenzuela (25-3-1, 15 K.-O.) en demi-finale. Le Mexicain pesait une livre de moins que lui.

Alexandre Gaumont (6-0, 4 K.-O.), Raphaël Courchesne (9-1, 4 K.-O.), Christopher Guerrero (5-0, 1 K.-O.), Avery Martin-Duval (8-0-1, 4 K.-O.) et Wilkens Mathieu, dans ses débuts professionnels, figurent tous sur la carte de boxe de ce gala.

L’adversaire de Gaumont, le Mexicain Carlos Gallego Montijo (8-4, 6 K.-O.), n’a par ailleurs pas été en mesure de respecter la limite de 160 livres avec un surpoids de 1,5 lb.

Par ailleurs, le combat de Raphaël Courchesne (9-1, 4 K.-O) est reporté en raison d'une blessure à une main. Une évaluation physique a été exigée par la Régie des alcools, des courses et des jeux et les médecins ont décidé d’annuler le combat.

Ci-dessus, voyez le début de la pesée et les commentaires d'Erik Bazinyan, Junior Ulysse et du président d'Eye of the Tiger Camille Estephan.