«Des gros joueurs pourraient changer d'adresse»

La période des transactions 2023 pourrait être plus surprenante que ce que bien des gens anticipent.

C'est du moins ce que Martin Brodeur a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mercredi.

«Il y a beaucoup de gros joueurs qui vont peut-être changer d'adresse. Pour les prix, je ne pense pas qu'ils seront autant élevés que les gens pensent. C'est certain qu'il y a des équipes qui vont vouloir faire certains changements pour le dernier bout, mais des équipes comme Caroline, Toronto ou Boston sont vraiment confortables. Eux autres, ils n'auront pas grand-chose à faire. Ils n'ont pas énormément de place aussi pour faire des transactions.»

Le vice-président exécutif des opérations hockey des Devils du New Jersey ne croit toutefois pas que la transaction qui a envoyé Bo Horvat aux Islanders puisse être utilisée à titre de baromètre.

«C'est dur à dire. Chaque équipe a une situation différente avec le plafond salarial. Lou fait toujours des transactions bien avant le temps. C'est ce qu'il fait, lui. Ce n'est pas qu'il veut fixer le prix, mais il a son organisation et il peut la gérer de la manière qu'il veut. Ce n'est pas surprenant de le voir faire ce changement aussi tôt que ça. Je ne pense pas que ça va faire une grosse différence. Chaque équipe a une idée en tête d'où ils veulent s'en aller.»

En ce qui concerne sa formation, le légendaire gardien confirme que les Devils ne vont pas mettre tous leurs oeufs dans le même panier, cette saison, même s'ils se retrouvent dans une excellente position au classement.

«On est un an en avance sur où on pensait qu'on était. Est-ce qu'on peut batailler contre Boston, Toronto ou Tampa? Ça, on ne le sait pas. Dans un match, peut-être, mais dans une série de sept matchs, ça pourrait être un petit peu plus difficile. Pour nous autres, on aime notre développement et on essaie de voir à quel point nous serons bons dans les deux, trois ou quatre prochaines années. Il faut vraiment faire attention avec la direction qu'on veut prendre. C'est certain qu'on veut s'améliorer, mais on veut des joueurs qui peuvent grandir dans le succès et apprendre à gagner.»

Brodeur avoue cependant qu'il aimerait voir les Devils calquer un modèle bien précis, lorsqu'ils se retrouveront bien dans leur fenêtre d'opportunité.

«Quand tu as une équipe qui a une chance de participer aux séries et qui peut avancer loin dans les séries, il faut que tu prennes les bonnes décisions. Il y a un prix à payer pour ça. Je reviens toujours à Tampa. Ils ont participé trois fois à la finale et ils ont gagné deux fois. Ils ont payé le gros prix pour ça. Encore cette année, ils sont capables d'être compétitifs.»

