À la recherche de la meilleure communauté de hockey du pays

Vous avez des enfants qui jouent au hockey ? Vous savez certainement à quel point les arénas peuvent avoir besoin d’amour.

Si vos jeunes passionnés de hockey oublient qu’il faut réparer la surfaceuse à glace et changer les bandes une fois sur la glace, vous, vous voyez les rénovations que vous aimeriez apporter à la patinoire à chaque match. Et vous n’êtes pas seuls !

C’est pourquoi la compétition annuelle Kraft Hockeyville offre la possibilité aux équipes de hockey de partout au Canada de gagner 250 000 $ pour rénover leur aréna local.

Rendre le hockey inclusif

Crédit photo : Courtoisie: Kraft Hockeyville

Cette compétition annuelle, réalisée en partenariat avec la LNH et l’AJLNH, vise à enflammer la passion et la fierté des communautés de hockey d'un océan à l’autre en remettant des prix en argent aux participants. En 17 ans d’existence, le programme a remis plus de 4,5 millions de dollars à 93 collectivités au Canada afin de rendre le sport plus inclusif.

Les montants remis aux communautés ont ainsi servi à aider la Première Nation d'Elsipogtog du Nouveau-Brunswick à réouvrir sa patinoire après un incendie ou encore à soutenir la ville de Sydney, en Nouvelle-Écosse, à encourager plus de filles à pratiquer le sport de glace.

Encore une fois cette année, le programme est à la recherche de la communauté de hockey la plus passionnée du pays ! Les collectivités peuvent s’inscrire via le site Web de l’évènement. 4 finalistes seront sélectionnés parmi les participants.

La communauté gagnante de Kraft Hockeyville 2023 recevra 250 000 $ afin d’apporter des améliorations à son aréna local ainsi qu'une chance d'organiser un match pré-saison de la LNH®, en plus de remporter le titre convoité de Kraft Hockeyville. Les trois autres équipes finalistes, quant à elles, recevront 25 000 $ pour la modernisation de leur aréna.

Enfin, tous les finalistes seront garants de 10 000 $ d'équipement de hockey du fonds Goals & Dreams de l'AJLNH.

Un finaliste de chez nous

L’an dernier, la communauté de l’aréna Marcel-Larocque, à Saint-Jean-sur-Richelieu, a eu la chance de faire partie des 4 finalistes du prix Kraft Hockeyville et a remporté un prix de 25 000 $.

Vous avez envie d’inscrire votre collectivité à Kraft Hockeyville ? Rien de plus simple : il suffit de soumettre une vidéo ou une lettre expliquant pourquoi votre communauté mériterait de gagner sur Krafthockeyville.ca.

Si votre communauté se rend en finale, vous pourrez alors mobiliser les votes dans votre région.

Investissez dans le futur du hockey ! Nommez votre communauté au Krafthockeyville.ca d’ici le 19 février 2023 à 23h59.