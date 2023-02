Bazinyan, le prochain Lucian Bute?

Erik Bazinyan (28-0-0, 21 K.-O.) a perdu un seul combat dans un ring de boxe : le tout premier de sa carrière amateur à seulement 13 ans, en Arménie. Malgré tout son potentiel, il demeure l’un des secrets les mieux gardés de la boxe québécoise.

Cette donne pourrait changer alors qu’il fera face au plus grand défi de sa carrière, jeudi soir au Casino de Montréal. Le prodige se mesurera à l’Américain Alantez Fox (28-3-1, 13 K.-O.). Ce combat, espère Eye of the Tiger, mettra Bazinyan sur la carte.

Le gala sera diffusé à 19h sur les ondes de TVA Sports et sur TVA Sports direct.

«On aura beaucoup de portes ouvertes pour le futur», a affirmé le pugiliste au terme de la pesée de jeudi.

Après avoir prôné la patience avec son poulain, le promoteur Camille Estephan estime qu’il est enfin mûr pour un vrai test.

«On a pris notre temps avec Bazinyan, c’est le moment pour lui de briller de tous ses feux, a illustré l’homme d’affaires. C’était un projet, il a fallu le développer, mais je pense qu’il est prêt. Fox, c’est un vrai, alors on va savoir demain.»

Point de presse de Camille Estephan, 1er février 2023 -

Si tout se passe comme prévu, le nom de Bazinyan devrait résonner davantage aux quatre coins du Québec, et dans le monde.

«Je trouve qu’Erik ressemble énormément à Lucian Bute, qui est devenu populaire lorsqu’il a été couronné champion du monde, a fait valoir Estephan. Je serais bien heureux de voir Erik faire le même cheminement.»

Fox, 30 ans, n’a rien d’un deux de pique. L’athlète élancé de 6 pi 4 po mise sur une longue portée, et ses trois défaites dans le ring sont survenues contre de grosses pointures du monde de la boxe.

«Ce sera une partie d’échecs qui se jouera à un rythme effréné, a prédit Fox. Je veux exploiter ma longueur, c’est ma force. Mon but est de le déjouer (outmaneuver him).»

Point de presse d'Alantez Fox, 1er février 2023 -

Bazinyan, 6 pi 1 po selon les données qui circulent, ne croit pas que la taille de son adversaire constituera un facteur. Lors du face-à-face suivant la pesée, l’avantage de Fox ne semblait d’ailleurs pas marqué.

«Même aujourd’hui, on a pu le voir, ce n’était pas trop différent, a mentionné l’Arménien. Je ne pense pas à ça. Je vais gagner ce combat.»

Bazinyan et Fox font le poids -

Pour Fox, il s’agira d’un premier combat depuis le 18 décembre 2021. Un fait qu’il ne peut ignorer.

«C’est sûr que ça me préoccupe un peu, un peu de rouille dans le ring, a-t-il concédé. Mais je me suis entraîné tellement fort. Ainsi soit-il.»

En demi-finale, Junior Ulysse (22-2-0, 12 K.-O.) croisera le fer avec Gabriel Gollaz Valenzuela (25-3-1, 15 K.-O.). Ulysse a passé la semaine menant son combat au Centre Lasallien, un centre socioéducatif qui se consacre au développement intégral des jeunes.

«C'est ça qui me motive, c'est ce qui me donne la flamme, a-t-il confié. En étant une étoile qui brille, je peux servir d'exemple aux jeunes.»

Point de presse de Junior Ulysse, 1er février 2023 -

En vrac

Camille Estephan est revenu sur son objectif déclaré lundi de tenir un gala au Stade olympique :

«Vendre de 20 000 à 30 000 billets au Stade olympique, c'est notre plan. On a tous les droits de rêver. On a des boxeurs qui peuvent faire des combats de championnat du monde très bientôt : Christian Mbilli, Arslanbek Makhmudov et Bazinyan [notamment]. C'est basé sur du concret. On est patients. On a l'écurie nécessaire. On va y arriver un jour. Je te dirais qu'il y a de 7000 à 8000 personnes au Québec qui suivent vraiment passionnément la boxe. Mais un happening peut amener 50 000 fans un soir donné. Quand on dit 30 000 personnes, c'est 0,3% de la population du Québec.»