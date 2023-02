Autre gros match pour Connor Bedard

Au sommet des pointeurs de la Ligue de l'Ouest (WHL), Connor Bedard a ajouté trois points à son compteurs mardi soir.

Avec cette récolte d'un but et deux passes, Bedard n'est plus seulement le meilleur pointeur de la WHL, mais le meilleur pointeur du hockey junior canadien. Ses 88 points en 35 matchs le placent tout juste devant Jordan Dumais des Mooseheads d'Halifax, qui en compte 86 en 41 duels.

Par ailleurs, le but du joueur issu de la région de Vancouver a été inscrit en échappée. Vous pouvez voir ses mains rapides ainsi que les autres belles séquences de la rencontre l'impliquant dans la vidéo en tête de l'article.

Le jeune prodige arborant le 98 termine la rencontre de mardi avec cinq tirs au but, un différentiel de +1 et 11 en 25 au cercle des mise en jeu.

Malgré tout, le club de Bedard, les Pats de Regina, doivent s'avouer vaincus par la marque de 6 à 5 en prolongation contre les Rebels de Red Deer, mardi soir en Alberta.

Même avec Bedard dans leurs rangs, les Pats de Regina ne peuvent faire mieux que la huitième place sur douze équipes dans la division est de la WHL. Ils ont une fiche 22-21-2.

À la date limite des échanges, l'organisation saskatchewanaise a décidé de conserver ses services plutôt que d'obtenir un pactole de rêve en l'échangeant. Une décision qui affectera assurément le futur de la franchise, comme Bedard en aura vraisemblablement terminé avec le hockey junior une fois son nom appelé par une équipe du circuit Bettman.