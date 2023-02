À VOIR : Roussel se vide le cœur à propos de Zegras

L'attaquant des Ducks d'Anaheim Trevor Zegras a une fois de plus fait parler de lui pour les mauvaises raisons le week-end dernier à cause des commentaires qu'il aurait lancés à l'endroit du père décédé du défenseur des Coyotes de l'Arizona Troy Stetcher.

Une enquête de la Ligue nationale de hockey est en cours sur le sujet, mais dans tous les cas, les agissements de Zegras énervent au plus haut point l'ancien joueur de la LNH Antoine Roussel.

«Je t'avais dit l'an dernier [quand Troy Terry s'était fait battre à sa place] à quel point ce joueur-là m'énervait, a dit Roussel à La Poche Bleue le midi, mercredi.

«Si tu veux être un vilain, c'est correct, mais embrasse ton rôle jusqu'à la fin. Ne sois pas entre les deux. Quand la petite cloche sonne, c'est le temps de répondre de tes actes et lui il se cache toujours en arrière d'une baie vitrée. Je regardais les coéquipiers de Zegras au banc et ils devaient se dire "Ah non, pas encore...". Il n'y a rien de pire qu'un gars qui part des feux et qui n'est pas capable de s'en occuper. Pour moi, ça me lève le coeur parce qu'un moment donné, il faut que tu agisses pour ton équipe et quand tu fais ça, tu as la réputation qui va avec.»

Roussel en a par la suite ajouté pour démontrer à quel point il déteste ce genre de joueur.

«Ce n'est vraiment pas mon joueur préféré, il me tape sur les nerfs. C'est le classique d'un petit maudit, confiant, qui sort des collèges américains et qui s'est toujours fait dire qu'il était bon toute sa vie, qui n'a pas eu d'adversité et qui est mis sur un piédestal.

«Ce n'est pas parce que tu fais le Michigan... tout le monde fait le Michigan... mon voisin le fait et il a 6 ans. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, fais moi une saison de 120 points, là tu vas être un exceptionnel. Ça me brûle par en-dedans.»

Voyez l'envolée d'Antoine Roussel dans les deux dernières minutes de son intervention dans la vidéo ci-dessus.