Paris sportifs : les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 1er février 2023 qui en valent le détour.

Hockey: Bruins de Boston c. Maple Leafs de Toronto

Les Bruins de Boston (38-7-5) sont de loin la meilleure équipe cette saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Or, c’est particulièrement à domicile qu’ils excellent avec une seule défaite en temps réglementaire. Le club du Massachusetts a perdu ses trois derniers matchs sur la route, et comble de malheur, les Maple Leafs de Toronto (31-12-8) sont eux aussi très difficiles à vaincre devant les partisans. En effet, ces deux équipes sont, avec le Lightning de Tampa Bay, les seules à avoir remporté au moins 20 matchs à la maison.

Prédiction : victoire des Maple Leafs de Toronto – 2,00

Hockey : Hurricanes de la Caroline c. Sabres de Buffalo

Les Sabres de Buffalo (26-19-4) représentent l’une des équipes de l’heure dans la LNH, ayant obtenu au moins un point lors de ses sept derniers matchs (cinq victoires). Or, les Hurricanes (32-9-8) font encore mieux puisqu’ils ont évité la victoire en temps réglementaire à leurs huit dernières sorties (sept victoires), avant le match contre les Kings de Los Angeles prévu mardi soir. La troupe de Rod Brind’Amour devrait toutefois être plus fatiguée puisqu’elle prendra part mercredi à un quatrième match en six soirs, tandis que les Sabres n’auront quant à eux joué qu'un seul match.

Prédiction : Victoire des Sabres de Buffalo – 2,40

Tennis : Bianca Andreescu c. Anastasia Zakharova

Bianca Andreescu (42e) a bien amorcé son parcours à l’Omnium de tennis de la Thaïlande, venant à bout de la Britannique Harriet Dart (104e) en deux manches de 6-3 et 6-4. Elle croisera maintenant le fer avec la Russe Anastasia Zakharova (186e), tombeuse de la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (92e) au premier tour. Les deux femmes n’ont jamais croisé le fer avant ce rendez-vous, mais la Canadienne a certainement l’avantage, compte tenu de son historique et de son talent. Mais elle a été éliminée au deuxième tour à ses deux derniers tournois dans la WTA, laissant entrevoir un combat plus compliqué de prévu.

Prédiction : victoire en trois manches de Bianca Andreescu – 4,50