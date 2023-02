MLB: un gagnant de la Série mondiale se retire

Le voltigeur Dexter Fowler a mis fin à une carrière de 14 ans dans le baseball majeur, mardi, confirmant sa retraite sur les réseaux sociaux.

Gagnant de la Série mondiale avec les Cubs de Chicago en 2016, l’homme de 36 ans a été invité au match des étoiles cette année-là. Reconnu pour sa bonne vitesse, il a notamment dominé les grandes ligues avec 14 triples en 2010, lorsqu’il évoluait chez les Rockies du Colorado. Fowler a également totalisé 19 circuits et 67 points produits dans l’uniforme des Cardinals de St. Louis en 2019.

«J’en suis rendu là. J’accroche mes crampons. Je suis passé du statut de joueur repêché par le Colorado à celui de vétéran à Anaheim et durant ce parcours, il y a beaucoup de souvenirs que je n’oublierai pas. J’ai reçu l’appel des majeures en septembre 2008 et ça n’a jamais cessé. [...] En regardant l’ensemble de mon cheminement, j’ai pratiqué le sport de la bonne manière et, au-delà de la victoire, j’ai tout fait pour exercer une influence positive. C’est ce qui me rend le plus fier», a-t-il notamment écrit sur Twitter.

Ayant disputé seulement sept matchs avec les Angels à sa dernière saison en 2021, le joueur de champ extérieur a tenté sa chance avec le club-école AAA des Blue Jays de Toronto l’année dernière. Cependant, les Bisons de Buffalo l’ont éventuellement libéré.