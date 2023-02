L'éternel problème des Canadiens décortiqué

Ça fait bien longtemps que les Canadiens de Montréal ont été une formation menaçante sur le jeu de puissance.

Lors de son segment avec Jean-Charles Lajoie, mardi, Renaud Lavoie a tenté de trouver une certaine explication à ce problème de plus en plus persistant.

«Ça fait six matchs que les Canadiens ont des difficultés. Ils n'ont qu'un seul but lors des 20 dernières occasions. Le gros problème, c'est la façon dont l'avantage numérique joue. Lors du dernier match à Ottawa, ils ont été très peu créatifs. Ils ont eu de la misère à s'installer dans la zone des Sénateurs. On pourrait dire qu'il faut absolument régler ce problème et qu'il faut que ça change, mais Mike Hoffman et Evgenii Dadonov sont sur le premier avantage numérique.»

Le journaliste de la chaîne TVA Sports croit que la formation de Martin St-Louis n'a tout simplement pas les ressources nécessaires pour rivaliser avec les bonnes formations du circuit Bettman à ce chapitre.

«On ne peut pas demander à des joueurs, qui ne sont pas capables de créer de l'offensive en avantage numérique, de le faire sur une base quotidienne. Je ne suis pas en train de les excuser, mais on demande à des joueurs comme Rem Pitlick de jouer en avantage numérique. Je n'ai rien contre lui, mais je ne crois pas qu'il toucherait au deuxième avantage numérique de sa formation, s'il jouait dans une bonne équipe.»

