Les Saints transigent Sean Payton aux Broncos

On a eu droit à une transaction plutôt spéciale mardi alors que les Saints de La Nouvelle-Orléans ont échangé l'entraîneur-chef Sean Payton aux Broncos de Denver.

En retour, les Saints ont mis la main sur le choix de premier tour des Broncos en 2023 et celui de deuxième tour en 2024, ont rapporté NFL Network et ESPN. Les Saints ont pour leur part donné leur choix de troisième tour en 2024 en plus de Payton.

Payton a remis sa démission comme au club de La Nouvelle-Orléans en janvier 2022, expliquant qu’il était temps pour lui de passer à une autre étape dans sa vie. Il a changé d’idée dans les derniers mois et laissé entendre qu’il aimerait être de retour à la barre d’une équipe de la NFL en 2023.

Payton a dirigé les Saints à compter de 2006 et a conservé une fiche de 152-89, menant sa troupe vers la victoire au Super Bowl lors de la saison 2009. Il a également dirigé la formation dans 17 rencontres éliminatoires, remportant neuf d’entre elles.

Rappelons que les Broncos avaient montré la porte de sortie à l’entraîneur-chef Nathaniel Hackett le 26 décembre dernier. Ce dernier n’a dirigé l’équipe que 15 parties et maintenu un piètre dossier de 4-11.

Les Texans ont trouvé leur homme

Par ailleurs, les Texans de Houston ont embauché DeMeco Ryans comme entraîneur-chef.

L’organisation texane en a fait l’annonce mardi. Elle a octroyé un contrat de six ans à celui qui a évolué pendant 10 saisons comme secondeur dans la NFL.

Après sa carrière comme athlète, DeMeco a été embauché comme responsable de la qualité en défensive chez les 49ers de San Francisco en 2017. Il a ensuite été l’entraîneur des secondeurs (2018-2020) et le coordonnateur défensif (2021-2022) de la formation californienne.

Il s’agit d’un retour pour DeMeco à Houston, puisqu’il avait amorcé sa carrière de joueurs avec les Texans (2006-2011). Il a ensuite porté les couleurs des Eagles de Philadelphie (2012-2015).

Les Texans ont montré la porte de sortie à Lovie Smith après leur décevante saison 2022, eux qui ont maintenu un dossier de 3-13-1. C’était la deuxième fois en autant d’années que l’organisation renvoyait son pilote. David Culley avait subi le couperet en 2021.

Houston n’a pas atteint les éliminatoires depuis la campagne 2019 et a affiché un dossier combiné de 11-38-1 lors de ses trois dernières saisons.