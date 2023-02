Les Blue Jays font l'acquisition d'un releveur blessé

Les Blue Jays de Toronto ont accordé un contrat de deux ans et de 8,5 millions $ au releveur Chad Green, un joueur autonome ayant porté les couleurs des Yankees de New York durant les sept premières campagnes de sa carrière dans le baseball majeur.

D’après le réseau Sportsnet, le tout comprend des options pour 2025 et 2026.

L’artilleur de 31 ans devra cependant patienter avant d’aider sa nouvelle équipe, car il se remet toujours d’une opération de type Tommy John subie en juin. Il pourrait donc au mieux revenir au jeu pendant la seconde moitié du calendrier régulier.

Green a disputé 272 rencontres avec les Bombardiers du Bronx, conservant un dossier de 33-22 et une moyenne de points mérités de 3,17. Peu familier avec le rôle de spécialiste des fins de match, il a effectué un seul sauvetage. Au monticule, l’année la plus occupée du droitier fut celle de 2021, quand il a totalisé 83 manches et deux tiers.

Shohei Ohtani change de souliers

Par ailleurs, Shohei Ohtani s’est entendu avec la compagnie New Balance, qui commanditera le lanceur vedette des Angels de Los Angeles.

Des souliers de baseball à son effigie seront ainsi disponibles en mars, alors qu’une quantité limitée de 574 paires seront vendues à 120 $ US. Il s’agira de l’une des nombreuses campagnes mettant en vedette Ohtani.

«Alors que je poursuis mon parcours dans le baseball, je suis ravi de rejoindre la famille New Balance, a déclaré Ohtani dans un communiqué. New Balance est une marque mondiale connue pour ses incroyables innovations en matière de produits, mais aussi pour être une marque authentique qui permet à ses athlètes d'être eux-mêmes. Je suis ravi de me joindre à eux pour changer la donne.»

Ohtani était auparavant commandité par Asics dans le secteur des vêtements. Sur le plan du baseball, il a récemment accepté un contrat d’une saison et de 30 millions $, évitant l’arbitrage avec les Angels.

En 2022, il a montré une fiche 15-9 et une moyenne de points mérités de 2,33, terminant quatrième au scrutin pour le trophée Cy-Young de la Ligue américaine. Au bâton, il a maintenu une moyenne de ,273 et claqué 34 circuits. Il a tout juste échoué à conserver son titre de joueur par excellence de l’Américaine, étant cette fois devancé par Aaron Judge.

D’ici le début de la prochaine campagne, le Japonais de 28 ans prendra part à la Classique mondiale, du 8 au 21 mars. Celle-ci sera diffusée sur les ondes de TVA Sports.