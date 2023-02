Le dernier marathon de Junior Ulysse

Junior Ulysse sera de retour sur le ring jeudi soir sur les ondes de TVA Sports. Pour l'occasion, il sera confronté à Gabriel Valenzuela.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi, Ulysse a démontré un grand respect envers son adversaire.

«Il est dans les meilleurs contre qui je vais avoir boxé. Il y a eu aussi Steve Claggett et le Colombien contre qui j'ai perdu, mais Valenzuela est dans les meilleurs. Je ne recule devant aucun défi. On m'a mis un adversaire et je me présente. J'ai perdu, j'accepte la défaite, mais je vais apprendre de ça et revenir plus fort.»

Le protégé d'Eye of the Tiger Management estime également que ce combat pourrait servir de tremplin pour la suite de sa carrière.

«C'est un ''tough''. C'est ce genre de combat qui va m'amener dans les échelons et qui va définir si je suis de l'élite mondiale. C'est un cogneur qui frappe des deux mains. Il a un puissant crochet et un bon coup direct. Il surprend avec son ''uppercut''. Je vais devoir être vif, très vif et agile sur mes pieds.»

Si jamais il devait perdre ce duel, Ulysse avoue ouvertement qu'il s'agirait de la fin de sa carrière dans le monde de la boxe.

«C'est mon dernier marathon. J'ai d'autres projets. J'aide ma communauté et je veux être intervenant pour la jeunesse et un exemple pour eux aussi. Ce sont des choses qui me tiennent à coeur et qui vont avec mes valeurs. Alors, c'est mon dernier marathon.»

Le boxeur n'a toutefois pas l'intention d'annoncer sa retraite jeudi soir et il a pris les grands moyens pour parvenir à son objectif.

«Je devais sortir de ma zone de confort. Je suis allé faire un camp d'entraînement à Cuba. J'ai vraiment appris de ça. J'étais en campagne et le coq chantait à quatre heures et demie pour me lever. C'était un changement au niveau de l'hygiène de vie et de bien manger. Ils ont faim de boxe là-bas. Ils se moquaient de moi. Ils disaient qu'ils allaient me montrer ce qu'est la boxe.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.