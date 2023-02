Football: des Redbirds... à la Finlande

Le quart-arrière québécois Dimitrios Sinodinos vivra son rêve de jouer au football professionnel en Finlande, car il se joindra aux Roosters de Helsinki en 2023.

En début de semaine, l’athlète de 25 ans a paraphé un contrat d’un an avec le club évoluant dans la Vaahteraliiga. Il s’agit d’une ligue de football américain composée de sept formations.

Sinodinos a été l’un des quarts-arrière des Redbirds de McGill de 2017 à 2021. Après la conclusion de son parcours universitaire, il voulait tenter sa chance chez les professionnels. Il a participé au camp d’évaluation de la Ligue canadienne de football (LCF), mais aucune équipe n’a voulu lui accorder une chance comme pivot.

«Dans la LCF, il n’y a pas vraiment d’opportunité pour un quart-arrière provenant du circuit universitaire canadien. J’ai tenté ma chance et j’ai parlé avec quelques équipes, mais elles voulaient que je change de position», a indiqué Sinodinos.

«Ce n’était pas quelque chose que j’avais envie de faire. Je suis un quart-arrière et je voulais continuer de jouer à cette position à un autre niveau.»

En parlant avec plusieurs intervenants du football québécois, on lui a conseillé de se tourner vers l’Europe.

Recruté sur Instagram

C’est donc ce que Sinodinos a fait en se créant un compte sur la plateforme europlayers.com. Ce n’était cependant pas son premier contact avec les Roosters.

«Avant même d’amorcer le processus, le coordonnateur à l’attaque de l’équipe m’a trouvé sur Instagram. C’est un gars qui a joué son football universitaire en Colombie-Britannique. Il m’a écrit et une semaine plus tard, on se rencontrait à Montréal.»

L’homme en question était en vacances au Canada avec sa conjointe et a donné rendez-vous à Sinodinos dans un Tim Hortons.

«Nous avons discuté pendant près de trois heures et m’a tout expliqué comment ça fonctionnait en Europe.»

L’ancien des Redbirds a fait ses démarches et plusieurs équipes du Vieux-Continent l’ont contacté.

«J’ai finalement choisi d’aller à Helsinki. Je trouvais que c’était la meilleure opportunité pour moi.»

Merci «LDT»

Sinodinos se voit vivre l’expérience du football professionnel en Europe pour deux ou trois ans, le temps qu’il termine son doctorat en génie. Le quart a dû convaincre McGill de le laisser pratiquer son sport de l’autre côté de l’Atlantique, tout en continuant son parcours scolaire. Ça n’a toutefois pas été trop complexe, puisqu’il existait un précédent.

«J’ai donné l’exemple de Laurent Duvernay-Tardif, qui faisait sa médecine en même temps qu’il jouait dans la NFL. On m’a ensuite offert le soutien dont j’avais besoin pour vivre cette aventure.»

Comme Sinodinos, «LDT» a joué au football pour McGill. Le joueur de ligne offensive a continué d’étudier en même temps qu’il protégeait un certain Patrick Mahomes chez les Chiefs de Kansas City.

«Laurent a été un précurseur et aujourd’hui, je peux lui dire un gros merci!»