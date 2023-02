Harvey-Pinard s'illustre dans la défaite

Le Canadien amorcera sa pause du match des étoiles sur une mauvaise note puisqu’il a subi une quatrième défaite de suite, cette fois au compte de 5 à 4 face aux Sénateurs d’Ottawa, mardi à Montréal. Voyez les faits saillants de la rencontre dans la vidéo en tête de l'article.

L'histoire du match a sans contredit été la performance en troisième période de Rafaël Harvey-Pinard. Deux fois, il a permis aux Canadiens de revenir dans le match en créant l'égalité, sans compter que ses deux buts ont été marqués à trois minutes d'intervalle. Ce fut malheureusement en vain.

Brady Tkachuk a été l’auteur du filet de la victoire avec seulement 78 secondes à écouler à la troisième période. Son tir a dévié sur David Savard, qui a plongé pour tenter de bloquer une passe.

Le Bleu-Blanc-Rouge sera maintenant en congé jusqu’au 11 février, profitant de 10 jours sans matchs. Bon nombre des 10 joueurs sur la liste des blessés, tout comme Joel Edmundson, Kirby Dach, Evgenii Dadonov et Christian Dvorak, qui sont amochés sans avoir nécessairement manqué d’action, en profiteront pour panser leurs plaies.

Bleu poudre

Le bleu poudre n’est pas gage de succès pour le Canadien cette saison puisque l’équipe n’a toujours pas gagné dans cet uniforme rendant hommage aux Expos. Mais le Québécois Rafaël Harvey-Pinard semble l’apprécier, lui qui a réussi un deuxième doublé après l’avoir enfilé.

Après celui contre les Red Wings de Detroit, il a une fois de plus fait scintiller la lumière rouge deux fois. Il compte maintenant cinq filets en sept parties cette saison. Ses deux buts permettaient chaque fois de créer l’égalité en troisième période.

Autre mauvais départ

Le Tricolore a souvent cédé dès la première période cette saison et la situation s’est une fois de plus produite mardi. Avant même d’obtenir son premier tir, la troupe de Martin St-Louis tirait de l’arrière par deux buts.

Claude Giroux et Tim Stützle ont tour à tour touché la cible en 53 secondes d’intervalle pour donner une bonne douche froide aux partisans réunis au Centre Bell. Pour Giroux, il s’agissait d’un 20e but depuis le début de la compagne. Il a atteint ce plateau pour une 10e fois en carrière.

Stützle a quant à lui totalisé quatre points dans cette quatrième victoire d'affilée des Sénateurs.

En bref

Kirby Dach et Mike Hoffman ont également touché la cible pour le Canadien, tout comme Alex DeBrincat pour les Sénateurs.

Nick Suzuki, qui sera l’unique représentant du CH au match des étoiles de la Ligue nationale en fin de semaine, a récolté deux mentions d’aide, tout comme Josh Anderson. Dans l’autre clan, le Québécois Thomas Chabot a fait mieux avec trois aides.

Le Canadien reprendra le collier contre les Islanders de New York, le 11 février au Centre Bell.

Ce qu’on a remarqué...

Hoffman dégaine

Mike Hoffman a toujours eu la réputation d’être une menace en supériorité numérique. Pour la visite des Sénateurs, le numéro 68 a utilisé son arme principale à profusion en décochant plusieurs tirs frappés. Il a atteint Anton Forsberg à six reprises, tentant neuf tirs. En fin de deuxième période, il a fini par déjouer le gardien des Sens d’une puissante frappe après un beau jeu de Mike Matheson. Sur cette séquence, Matheson a bloqué au vol un dégagement de Tyler Motte avant de repérer le numéro 68.

Xhekaj et Tkachuk

C’était un peu écrit dans le ciel. Brady Tkachuk et Arber Xhekaj ont des personnalités pour attiser un feu. Avec un deuxième match d’affilée entre les deux équipes, Xhekaj et Tkachuk ont fait connaissance d’un peu plus près. Le capitaine des Sénateurs a frappé Xhekaj en fond de territoire en deuxième période et à la fin de cette même période, les deux ont échangé quelques coups sans toutefois laisser tomber leurs gants.

Le phénomène Stützle

Au hockey, il y a aussi un facteur chance. Au repêchage de 2018, le CH a commis une bourde impardonnable en choisissant Jesperi Kotkaniemi au troisième rang, juste avant Tkachuk. Deux ans plus tard, les Sens ont repêché Tim Stützle au troisième rang après Alexis Lafrenière (Rangers) et Quinton Byfield (Kings). S’il y avait encore un doute, Stützle a démontré qu’il était le meilleur de sa cuvée lors de son passage à Montréal avec deux buts et deux aides. Il a 49 points (22 b, 27 p) en 46 matchs.

50 points en 50 matchs

Auteur d’un but et d’une passe, Brady Tkachuk a atteint le plateau des 51 points (20 buts, 31 aides) au 50e match des Sens cette saison. Il est devenu le premier joueur de son équipe à obtenir 50 points en autant de matchs depuis Mark Stone en 2018-2019.

Voyez comment le match s'est déroulé plus bas.

TROISIÈME PÉRIODE

18:42 - BUT OTT! 5-4! Qui d'autre? Brady Tkachuk, le capitaine, profite des largesses de Jake Allen et marque d'un tir au ras la glace pour faire taire la foule. Sur la reprise, on voit que le tir est dévié par la glissade de David Savard qui tentait de bloquer la menace.

16:57 - L'ambiance est survoltée au Centre Bell. Le premier trio de RHP-Suzuki-Anderson est toujours dangereux. C'est au tour de Suzuki d'avoir une bonne chance de l'enclave, mais son tir rate le filet de peu.

14:16 - BUT MTL! 4-4! Encore lui! RHP décoche du haut des cercles. Anderson dérange le travail de Forsberg qui est incapable de saisir le retour, et le Québécois saute sur la rondelle libre pour inscrire son deuxième en un peu plus de trois minutes.

12:14 - BUT OTT! 4-3! Batheron et Chabot mettent la table pour Stutzle, qui a tout le temps du monde pour décocher et tromper la vigilance d'Allen. Tkachuk agissait d'écran sur la séquence.

11:47 - Barron écope de deux minutes de pénalité pour avoir donné de la bande à l'endroit d'Alex DeBrincat.

11:02 - BUT MTL! 3-3! Bon échec-avant d'Anderson et RHP. La rondelle revient à Suzuki, qui y va d'une passe magistrale à Harvey-Pinard oublié au poteau opposé.

9:11 - Nick Suzuki renverse Nikita Zaitsev avec un bon contact. La foule apprécie.

6:42 - Justin Barron transporte la rondelle et entre en zone offensive en possession de celle-ci. Sa feinte est bloquée, mais la rondelle aboutit sur le bâton de RHP, qui décoche sans avertissement. Forsberg sort la mitaine pour lui voler un but.

4:00 - Anderson repère Suzuki seul au cercle des mises en jeu, mais son tir est stoppé.

0:13 - Travis Hamonic frappe le poteau. Le ton est donné pour une troisième période enlevante.

00:00 - Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

20:00 - Tkachuk et Xhekaj ne lâchent pas les gants, mais s'échangent des coups. C'est assurément lié à la mise en échec d'il y a quelques minutes. Autrement, la période prend fin.

19:55 - BUT MTL! 3-2! Mike Matheson empêche les Sénateurs de dégager, puis remet à Hoffman. Il décoche sur réception, et cette fois, c'est bon! Les Canadiens sont dans le match.

19:30 - Nick Suzuki fait passer Travis Hamonic pour un cône en lui passant la rondelle entre les patins, puis remet à Rafael Harvey-Pinard pour une chance de marquer. Jake Sanderson intervient, mais il fait trébucher le Québécois du même coup.

16:23 - BUT OTT! 3-1! Alex DeBrincat profite de l'avantage numérique pour compléter l'échange amorcé par Stutzle et Chabot. ll prend donc sa revanche sur Allen qui l'avait frustré plus tôt.

15:48 - Johnathan Kovacevic est chassé pour avoir fait plaqué illégalement Derrick Brassard.

14:06 - Brady Tkachuk étampe Arber Xhekaj dans la bande en échec-avant. Le défenseur tombe au sol, mais surtout, prend en note le numéro de Tkachuk.

11:42 - Les Sénateurs sont incapables de dégager la rondelle, et Dvorak récupère. Il glisse à Hoffman qui décoche sur réception, mais le cerbère d'Ottawa est bien centré et bloque. Hoffman connaît un bon match. Il est dangereux sur l'avantage numérique.

10:53 - Suzuki est efficace en échec-avant et empêche les Sénateurs de sortir de leur territoire. Puis, après avoir récupéré la rondelle, il remet vers Jesse Ylonen qui ne peut compléter la séquence. Toutefois, il est gêné sur la séquence et Chabot retourne au banc des pénalités.

8:54 - Les locaux remercient leur gardien en bourdonnant pour de nombreuses secondes en one offensive. Malheureusement, Forsberg stoppe toutes les menaces et immobilise pour freiner le momentum montréalais.

8:01 - Encore une fois, le gardien des Canadiens se signale en empêchant Parker Kelly de profiter d'une rondelle libre à l'embouchure.

6:37 - Wow! Jake Allen vole Alex DeBrincat à bout portant. Quel arrêt spectaculaire! Le Centre Bell se lève.

5:11 - Intense en échec-avant, RHP fait sauter les patins de Thomas Chabot. Premier avantage numérique de la soirée pour les Sens.

3:28 - Même si les deux équipes sont de retour à égalité numérique, Rem Pitlick est oublié dans l'enclave, et seul face à Forsberg, il ne peut trouver une ouverture.

2:55 - Suzuki repère Hoffman à l'opposé de la zone offensive, et le tir sur réception du 68 frappe le poteau de plein fouet.

2:15 - Zaitsev fait trébucher Dadonov derrière le filet, mais s'en tire. La foule du Centre Bell se fait entendre en plein jeu pour la première fois de la soirée.

1:25 - Dach et Chabot s'entremêlent devant le filet, et le défenseur des Sénateurs ira au cachot pour bâton élevé.

0:56 - Mathieu Joseph utilise sa vitesse et réussit presque à s'échapper, mais David Savard bloque la menace avec un bâton actif. Les Canadiens sont incapables de dégager et Thomas Chabot réussit à avoir une bonne chance de marquer dans l'enclave après une belle feinte à la ligne bleue. allen ferme la porte.

0:15 - Nick Suzuki met peu de temps avant de tester Forsberg. Ce dernier répond bien au tir du capitaine.

00:00 - Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00 - Fin de la première période.

19:43 - Claude Giroux et Alex DeBrincat unissent leurs efforts et permettent à Ridly Creig d'avoir une opportunité en or de creuser l'écart avant la fin du premier vingt, mais Jake Allen se déplace à temps de gauche à droite et réalise son plus bel arrêt du match avec le bouclier.

17:09 - Le premier trio des Sens fait la loi face au quatrième du Bleu-blanc-rouge. Tim Stutzle brise les chevilles de Pezzetta avant de décocher un bon tir. Jake Allen est solide.

13:20 - BUT MTL! 2-1! Ce n'était que partie remise. Hoffman décoche sur réception. Son puissant tir est bloqué, mais Suzuki est dans les parages et l'empêche d'immobiliser. Puis, Dach, à l'embouchure du filet, pousse derrière le gardien. L'avantage numérique marque pour la première fois en quelques matchs pour le CH, alors qu'ils n'avaient marqué qu'un but à leurs 21 dernières occasions.

12:30 - Belle séquence de possession des Canadiens. De Suzuki, à Matheson, à Hoffman pour finalement aller en direction de Dach qui est impossible de rediriger derrière Forsberg.

11:31 - Belle manoeuvre de Nick Suzuki en sortie de zone, qui force Travis Hamonic à la faute. Deux minutes pour avoir fait trébucher.

7:00 - Tout un tir sur réception de Jesse Ylonen avec 23 secondes à faire à l'avantage numérique, mais ce dernier touche la barre transversale.

6:22 - Malgré l'avantage numérique du CH, c'est Mathieu Joseph qui a la meilleure chance de marquer alors qu'il s'échappe après avoir retiré la rondelle à Nick Suzuki à la ligne bleue du Tricolore.

5:23 - Dylan Gambrell offre une chance en or aux Canadiens d'assurer la riposte. Il est puni pour avoir fait trébucher Michael Pezzetta.

4:23 - Evgeni Dadonov goute à la médecine de Nikita Zaitsev, qui le renverse derrière le filet des Sens.

3:49 - BUT OTT! 2-0! Ouch. Mathieu Joseph fait mal paraître Chris Wideman et Jordan Harris avec un savant spin-o-rama en entrée de zone. Tim Stutzle complète le tout avec brio. Les Sénateurs inscrivent deux buts en moins d'une minute.

2:57 - BUT OTT! 1-0! Après un lent début de match, ce sont les Sénateurs qui ont la première bonne chance de marquer. Nikita Zaitsev dirige une rondelle au filet avec beaucoup de circulation, et Jake Allen est battu. Claude Giroux, qui bataillait avec Arber Xhekaj devant le filet, est crédité du but après que la rondelle ait dévié sur sa tête. C'est son 20e filet de la saison.

00:00 - Début de la rencontre.

Formation des Canadiens

Formation des Sénateurs

