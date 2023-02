Danny Maciocia aura du pain sur la planche

Le marché des joueurs autonomes de la Ligue canadienne de football (LCF) s’ouvrira officiellement le 14 février, mais les directeurs généraux amorceront leur magasinage dès dimanche.

En effet, le circuit Ambrosie a mis en place une fenêtre de négociation de sept jours où les équipes peuvent discuter et même faire des offres formelles aux footballeurs qui deviendront libres comme l’air à la Saint-Valentin.

Cette particularité a été instaurée en 2020 dans la LCF avec l’objectif d’éviter le maraudage. Cela permet également aux joueurs d’avoir une bonne idée de leur valeur avant l’ouverture du marché.

L’exemple du joueur vedette des Alouettes de Montréal Eugene Lewis permet d'ailleurs de bien comprendre le processus. Dimanche, le receveur de passes pourra discuter avec les huit autres équipes de la LCF. Les organisations intéressées à ses services auront jusqu’à midi le 12 février pour lui soumettre une offre de contrat. La proposition doit être envoyée à la ligue et à l’Association des joueurs. Les offres ne peuvent pas être annulées par la suite.

Si «Geno» obtient ce type d’entente, le DG des Alouettes, Danny Maciocia, sera mis au parfum. Le Montréalais de 55 ans bénéficierait ensuite d’une fenêtre de négociation exclusive de 48 heures avec son joueur.

Lewis aurait donc trois options devant lui le 14 février : signer le contrat qu’un autre club lui a offert dans la dernière semaine, s’entendre avec les «Moineaux» ou devenir joueur autonome et continuer de négocier avec toutes les formations de la LCF.

En plus de Lewis, il y a 21 autres joueurs de la formation 2022 des «Als» qui pourraient profiter de l'autonomie prochainement. Parmi les gros noms se retrouvant dans cette situation, il y a ceux du quart-arrière Trevor Lewis, du receveur de passes Jake Wieneke, du secondeur Adarius Pickett, du porteur de ballon Walter Fletcher et du retourneur Chandler Worthy.