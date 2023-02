Connor McDavid: le premier en 15 ans?

Le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, réalisera une première en carrière s’il maintient la cadence durant le reste du calendrier régulier de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le numéro 97 a d’excellentes probabilités de réussir un doublé en empochant les trophées Art-Ross et Maurice-Richard à la fin de la campagne. Pendant que les siens sont en pause jusqu’au 7 février, il domine le circuit Bettman avec 41 buts et 92 points. Pour ce qui est de cette seconde statistique, elle lui garantit pratiquement un cinquième titre des pointeurs en carrière et un deuxième d’affilée; l’attaquant devance son coéquipier Leon Draisaitl par 16 points.

Toutefois, McDavid n’a jamais dominé la ligue pour le total de filets et sa priorité sur David Pastrnak, des Bruins de Boston, est de trois. Au cours de la dernière campagne, le patineur-vedette a pris le septième rang des buteurs avec 44 réussites, 16 de moins que le meneur, Auston Matthews, des Maple Leafs de Toronto.

Aussi, le joueur ayant effectué ses débuts dans la LNH en 2015-2016 aura une belle opportunité de faire le plein à son retour, car les Oilers se frotteront à des clubs actuellement exclus des séries dans leurs cinq prochains rendez-vous : les Red Wings de Detroit (deux fois), les Sénateurs d’Ottawa, les Flyers de Philadelphie et le Canadien de Montréal figurent ainsi au calendrier. Plus tard, il y aura trois parties face aux Sharks de San Jose et deux contre les Ducks d’Anaheim et les Coyotes de l’Arizona, des formations qui devraient se montrer généreuses à son égard.

Derrière McDavid et Pastrnak, Tage Thompson (Sabres de Buffalo) et Mikko Rantanen (Avalanche du Colorado) comptent chacun 34 buts.

Seulement deux autres joueurs au cours des 25 dernières années ont remporté les trophées Art Ross et Maurice Richard : Jarome Iginla (2001-2002) et Alexander Ovechkin (2006-2007).