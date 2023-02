«C’est une situation extrême pour les Canadiens»

La pause du match des étoiles arrive à point chez les Canadiens de Montréal, alors que l’infirmerie déborde.

Les joueurs blessés auront ainsi la chance de poursuivre leur processus de guérison sans rater d’autres rencontres. Un danger guette cependant ceux en santé, a souligné l’ancien entraîneur Michel Therrien dans sa chronique à l’émission «La Poche bleue le midi», mardi, sur les ondes de TVA Sports.

Selon lui, les hommes de Martin St-Louis vivent «une situation extrême» avec autant de jours de congé avant leur prochain match, prévu seulement le 11 février contre les Islanders de New York. Therrien trouve que cette période d’inaction est beaucoup trop longue.

«Ce que je n’aime pas de cette pause, c’est qu’elle est vraiment trop longue. Oui, les Canadiens ont plusieurs blessés, mais je trouve qu’une aussi longue période peut être un piège. Les joueurs doivent essayer de garder la forme, mais d’être "game shape", c’est complètement différent. Le premier match au retour de la pause, ça risque d’être difficile, souvent la concentration n’est pas là. Je n’ai jamais apprécié ces longues périodes.»

Therrien aurait préféré que le congé soit coupé de moitié.

«Pour les joueurs et même pour l’entraîneur, ça fait du bien mentalement et physiquement de décrocher pendant quatre ou cinq jours, mais je trouve que la situation des Canadiens est extrême. On va devoir réviser ça l’année prochaine pour s’assurer de ne pas avoir une autre aussi longue période sans jouer.»

15 livres en trop!

Lorsque les joueurs partent pour la pause du match des étoiles, ils ont un plan d’entraînement à suivre à la lettre pour les empêcher de prendre du poids, mais ce n’est pas tout le monde qui écoute les consignes.

Therrien se rappelle qu’un de ses joueurs est déjà revenu à Montréal avec 15 livres supplémentaires. «Disons que je n’étais pas trop content... Je ne l’ai pas fait jouer au retour parce que je trouvais ça inacceptable. Mais je ne dirai pas c’est qui!»

«Il faut parfois serrer la vis et envoyer un message, surtout aux jeunes, mais les gars sont professionnels dans 99% des cas.»

Voyez la chronique complète de Michel Therrien dans la vidéo ci-dessus. Il y parle également du récent ralentissement de Nick Suzuki et des résultats décevants des Sénateurs d’Ottawa, en plus de commenter la transaction impliquant Bo Horvat.