Un match puis une longue pause pour le CH: «On va prendre le break»

«Tout est relatif, et cela seul est absolu», a déjà déclaré Auguste Comte. Lui-même grand narrateur à ses heures, Martin St-Louis s’est inspiré du philosophe français pour qualifier la pause de huit jours que ses joueurs amorceront après la visite des Sénateurs d’Ottawa.

«Si tu es une équipe qui roule et pour qui tout va bien, tu trouves ça dommage. Mais si tu es une équipe qui compte beaucoup de blessés, tu es content», a déclaré l’entraîneur-chef du Canadien. Voyez son point de presse complet dans la vidéo en tête de l'article.

Avec une dizaine de joueurs à l’infirmerie, on peut facilement deviner dans quel camp se range le Lavallois.

«On va prendre le "break", ça va nous aider.»

Instauré depuis 2016-2017, ce hiatus en plein cœur de la saison vise à offrir aux joueurs une fenêtre de repos en plein cœur d’une longue campagne. Sauf que, ce faisant, les dirigeants du circuit n’ont eu d’autres choix que d’augmenter le nombre de séquences de deux rencontres en autant de soirs.

Malgré tout, Jake Allen, qui a raté trois semaines en raison d’une blessure à une main, l’accueillera avec bonheur.

«C’est une longue saison. Ça fera du bien d’aller recharger les batteries en restant loin un peu, a-t-il mentionné. C’est plus une question mentale que physique.»

La semaine dernière, le gardien de 32 ans avait affirmé que le moment de sa blessure et de son retour n’était peut-être pas optimal étant donné cette longue pause qui approchait. Même si les règles sont strictes, il compte bien revenir au boulot avant le retour officiel du 9 février.

«Je vais sauter sur la glace avant le retour, mais pas les trois premiers jours. Aucune chance que ça arrive», a assuré Allen.

Une victoire avant les vacances

On disait donc que le Tricolore disputera une dernière rencontre avant que tout le monde retraite dans ses terres pour 10 jours. D’ailleurs, c’est Jake Allen, qui, lors de son retour, avait émis le souhait de jouer deux matchs avant la pause, qui défendra la cage du Canadien.

Vaincus 5 à 0, samedi dans la capitale fédérale, les Montréalais souhaiteront assurément partir en vacances sur une bonne note. Mais dans l’esprit de St-Louis, la bonne note n’est pas absolument synonyme de victoire.

«C’est certain que tu veux gagner, mais l’important c’est de se sentir bien comme équipe, a mentionné St-Louis. À notre plus bas moment de la saison, entre Noël et le jour de l’An, on s’est dit qu’il fallait utiliser le prochain mois pour se remettre à la bonne place. Je pense qu’on l’a fait.»

Depuis le début de 2023, le Tricolore a maintenu un dossier de 5-7-1. Rien pour écrire à sa mère. Mais à part quelques exceptions, le Canadien a été beaucoup plus solide.

«Je suis content d’où on se trouve comme équipe. Je suis à l’aise de partir avec ce qu’on est comme équipe, la façon dont on a travaillé et comment on s’est relevé.»

Point de presse de Nick Suzuki

Point de presse d'Arber Xhekaj

Point de presse de Jake Allen