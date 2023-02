Un cas devenu «pas mal difficile à suivre»

La liste des blessés ne cesse de s’allonger chez les Canadiens de Montréal et l'on pourrait croire que cette tendance pourrait continuer avec Kirby Dach, Christian Dvorak et Evgenii Dadonov qui ont tous eu droit à des traitements, lundi, pendant que se déroulait l’entraînement.

Comptez tous les éclopés du Tricolore depuis le début de la saison et vous en identifierez assez pour composer une formation quasi complète, gardiens inclus.

L’ampleur de la situation forcera sans doute la haute direction à revoir ses plans en vue de la date limite des échanges, puisque deux des noms qui circulaient le plus dans les rumeurs se trouvent maintenant à l’infirmerie : Sean Monahan et Joel Edmundson.

Monahan : difficile à suivre

Dans le cas du premier, le cas fait jaser. Depuis que le CH a inscrit l’Ontarien sur la liste des blessés à long terme de façon rétroactive, il a fait quelques présences à l’entraînement et on ne l’a pas revu depuis la dernière semaine. Il devait s’entretenir avec les médecins de l’équipe, jeudi dernier. Aucune mise à jour n’a été communiquée par l’organisation.

«Ça commence à être pas mal difficile à suivre, affirme le journaliste de TVA Sports Marc-André Perreault, lundi, à l’émission de Jean-Charles Lajoie. Je ne veux pas allumer de feux, mais mardi dernier il est revenu avec un chandail "non-contact". On ne l’a pas revu depuis.»

Au jour le jour en décembre, Kent Hughes a lui-même laissé entendre, lors de son bilan de mi-saison, le 18 janvier, que Monahan se rapprochait d’un retour au jeu. Visiblement, ce n’est pas le cas et la blessure au pied droit qu’il soigne pourrait s’être aggravée.

«On pensait avoir une mise à jour aujourd’hui [lundi] et on n’en a pas eu. Il n’y en a pas de mise à jour. On ne sait pas ce qui se passe avec Monahan et on aimerait ça le savoir, parce que ç’a des implications quand même majeures avec la date limite des échanges.»

Jean-Charles Lajoie admet également être confus dans ce dossier : «s’il ne joue pas le 11 février contre les Islanders après un autre 10 jours de pause, je ne comprends plus rien!»

Voyez les propos de Marc-André Perreault avec Jean-Charles Lajoie à «JiC» dans la vidéo, en tête d’article.