Thomas Chabot jouera quand même

Le défenseur des Sénateurs d'Ottawa Thomas Chabot est incommodé par une blessure l'ayant forcé à rater la séance d’entraînement des siens, lundi, mais il sera en uniforme contre le Canadien, mardi à Montréal.

C’est du moins ce que le quotidien «Ottawa Sun» a avancé. Le Québécois a quitté momentanément le match de samedi contre le Tricolore dans la capitale nationale avant de revenir au jeu.

Chabot a pris part à 44 des 49 matchs des Sénateurs jusqu’ici cette saison, récoltant huit buts et 26 points, tout en montrant un différentiel de -12. Avec 25 min 50 s sur la glace par rencontre, il est le quatrième joueur le plus utilisé du circuit après Cale Makar, Drew Doughty et Rasmus Dahlin.

Celui qui soufflait ses 26 bougies lundi a totalisé deux buts et huit points, présentant une fiche de -15, en 21 rencontres face au Tricolore en carrière.