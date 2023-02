Pas donné, un billet pour le Super Bowl

Si vous souhaitez assister au match du Super Bowl LVII le 12 février prochain, qui opposera les Eagles de Philadelphie aux Chiefs de Kansas City, vous devrez surement délier les cordons de votre bourse.

Il reste encore quelques billets pour la grande finale de la saison de football de la NFL, mais les chanceux qui pourront y assister devront avoir les poches profondes.

À 12 jours de l’événement, le billet le moins cher sur la plateforme ticketmaster est offert pour la modique somme de 5700$ US, ce qui équivaut à 7642$ CAN.

Cependant, ceux qui ont envie de se payer un vrai luxe devront débourser 25 000$ US par billet, soit plus de 33 500$ CAN.

Depuis plusieurs années, les billets pour ce grand rendez-vous sportif sont de plus en plus chers chaque année, au grand dam des amateurs de football de la classe moyenne.