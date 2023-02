Paris sportifs : les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 31 janvier qui en valent le détour.

Hockey : Canadien de Montréal c. Sénateurs d’Ottawa

Sévèrement corrigé 5 à 0 par les Sénateurs à Ottawa samedi dernier, le Canadien de Montréal aura l’occasion de prendre sa revanche mardi soir. Pour l’occasion, la formation ottavienne sera de passage au Centre Bell.

Le CH est présentement au cœur d’une série de trois revers. Les hommes de Martin St-Louis n’ont vécu qu’une seule séquence de plus de trois revers consécutifs jusqu’à maintenant en 2022-2023. De leur côté, les «Sens» ont remporté leurs trois dernières sorties et sont mûrs pour une défaite.

Prédiction : Victoire du Canadien de Montréal – 2,55

Hockey : Hurricanes de la Caroline c. Kings de Los Angeles

Les Hurricanes de la Caroline sont en feu présentement, eux qui ont remporté leurs cinq derniers matchs. Ils ont d’ailleurs inscrit cinq buts lors de trois de ces duels.

Les Kings de Los Angeles ont quant à eux fait mouche quatre fois à deux reprises dans leurs trois matchs précédents. Il faut donc s’attendre à une partie où la lumière rouge scintillera à plusieurs reprises.

Prédiction: Plus de 6,0 buts inscrits – 1,95

Hockey : Capitals de Washington c. Blue Jackets de Columbus

Contrairement à la suggestion précédente, il serait judicieux de prédire que les Capitals de Washington et les Blue Jackets de Columbus se livreront un duel à saveur défensive. Les «Caps» n’ont pas inscrit plus de trois buts à leurs quatre dernières parties, tout comme les «Jackets». Par ailleurs, aucun joueur de la formation de l’Ohio n’a amassé plus de 14 buts jusqu’à maintenant cette saison. Les Capitals comptent sur Alex Ovechkin (32) pour remplir les filets adverses, mais ses coéquipiers ne participent pas beaucoup à l’effort de guerre. En effet, aucun autre patineur de la formation de Washington n'a touché la cible plus de 13 fois.

Prédiction: Moins de 6,5 buts inscrits – 1,86