Les Leafs résisteront-ils sans Auston Matthews

Les Maple Leafs de Toronto doivent se débrouiller momentanément sans leur attaquant de renom Auston Matthews, ce qui ne signifie pas qu’ils sont prêts à offrir généreusement la deuxième place de la section Atlantique de la Ligue nationale de hockey.

La formation de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe a atteint dimanche le plateau des 70 points grâce à une victoire de 5 à 1 aux dépens des Capitals de Washington. Certes, le résultat constitue un baume sur les plaies de l’équipe qui avait baissé pavillon 6 à 2 devant les Sénateurs d’Ottawa deux jours plus tôt. Toutefois, elle devra maintenir un rythme élevé pour garder à distance le Lightning de Tampa Bay, troisième avec 65 points et trois matchs en main.

Aussi, les joueurs en uniforme auront tous à contribuer dans les prochaines semaines et ça commence par le capitaine John Tavares. Or, le vétéran a prêché par l’exemple en récoltant deux mentions d’aide durant le 1000e affrontement de sa carrière, dimanche. Si sa production est à la hausse, les impacts de l’absence de Matthews seront réduits. Et il semble que l’ancien des Islanders de New York garde le contrôle, peu importe le contexte.

«C’est un professionnel accompli, a complimenté Keefe au sujet de Tavares, tel que rapporté par le quotidien "Toronto Sun". Il s’agissait d’une grosse journée pour lui, surtout qu’il suit sa routine et qu’il est tellement rigoureux. Beaucoup d’événements hors-normes se sont déroulés et il a dû composer avec cela.»

Les gardiens

En revanche, les Leafs espèrent davantage de stabilité devant le filet. Matt Murray est blessé à la cheville, de sorte qu’Ilya Samsonov aura le mandat de jouer le rôle de gardien numéro 1. Et il y a Joseph Woll, un jeune homme de 24 ans ayant été rappelé du club-école de la Ville Reine. Avec les Marlies, il a remporté 12 de ses 13 décisions et maintenant un taux d’efficacité de ,928. Il pourrait donc représenter une carte cachée pour Keefe.

«Il a été vraiment constant, offrant une opportunité à son club de gagner chaque soir. Parfois, il était la raison pour laquelle ils ont triomphé, a décrit le pilote à la chaîne Sportsnet. Depuis qu’il est en santé, il n’a pas cessé d’exceller. Voilà une belle occasion de l’utiliser ici et de travailler en sa compagnie pour voir où il en est rendu.»

Les Leafs accueilleront les Bruins de Boston, mercredi, avant la pause du weekend des étoiles.