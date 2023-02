Lance Stroll se réjouit de l’arrivée de Fernando Alonso

Après Sebastian Vettel, Fernando Alonso. Lance Stroll voit les champions du monde de Formule 1 se succéder à ses côtés chez Aston Martin, et il s’en réjouit.

Au cours de sa carrière, le Québécois a fait mieux qu'un coéquipier une seule fois au classement pour l’ensemble d’une saison. C’était face à Sergey Sorotkin en 2018, à bord d’une Williams médiocre. Au cours des deux dernières années, Vettel l’a devancé 80 à 52 au chapitre des points.

Mais ces revers, non sans quelques coups d’éclat, ne l’ont pas découragé. À ses yeux, mieux vaut terminer second en s’améliorant que de dominer un coéquipier qui ne fait pas le poids.

«Ce n’est pas plaisant quand tu fais juste conduire sans que personne ne te pousse à faire mieux, a expliqué Stroll dans une entrevue avec le site Motorsport. Je pense que ce que vous voulez, chez un coéquipier, c’est quelqu’un au sommet de sa forme. Ça signifie que lorsque tu fais mieux que lui, tu es vraiment à ton mieux.»

Des leçons

Dans cette optique, Stroll doit s'estimer choyé par ses expériences en F1. Après tout, Alonso sera son cinquième coéquipier différent en sept saisons. Felipe Massa et Sergio Perez ont été les autres, de sorte qu’il s’est mesuré à quatre vainqueurs de Grands Prix.

Or, Stroll estime qu’il a beaucoup à apprendre de chacun d’entre eux. Aston Martin n’a pas bien amorcé la nouvelle ère réglementaire en 2022 et l’expérience d’Alonso sera d'une grande aide.

«C'est toujours intéressant et excitant quand quelqu'un comme lui, ou comme Sebastian [Vettel], vient dans l'équipe avec des idées différentes, conduit d'une manière différente, et peut-être veut des choses différentes dans la voiture. C'est intéressant d'entendre ce que des gars avec ce genre d'expérience ont à dire. En ce sens, j'ai vraiment hâte de l'avoir dans l'équipe et de travailler avec lui.»

Alonso, Stroll et Aston Martin présenteront leur nouvelle voiture le 13 février. Les essais hivernaux se dérouleront du 23 au 25 février. Puis, la saison s’amorcera le 5 mars avec le GP de Bahreïn.