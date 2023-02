CH: Nick Suzuki est-il surtaxé?

L’infirmerie des Canadiens de Montréal est complètement débordée. Ceci a pour conséquence que certains joueurs obtiennent de plus en plus de minutes sur la patinoire. C’est le cas du capitaine Nick Suzuki.

Avec une moyenne de 21 min 20 sec sur la patinoire, Suzuki est l’homme à tout faire de Martin St-Louis. Mais on voit que Suzuki a ralenti par rapport à son rythme du début de la saison. En effet, le capitaine n’a trouvé le fond du filet qu’à une reprise à ses 19 derniers matchs.

«C’est un peu normal et en plus (Cole) Caufield est blessé, a souligné l’entraîneur des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille, lundi, lors de l’émission La Poche Bleue le midi sur les ondes de TVA Sports. L’an passé, sa production avait aussi diminué pendant la saison.

«Oui, il est capitaine. Oui, c’est notre meilleur joueur. Mais c’est encore un jeune capitaine, un jeune leader. Présentement, en plus, il vit de l’adversité dans un club en reconstruction avec une liste des blessés qui est incroyable. Ça lui met beaucoup de pression.»

Robitaille pourrait entrevoir des problèmes supplémentaires pour Suzuki outre une fatigue physique généralisée, par exemple un risque accru de blessures.

«Tu as l’entraîneur de l’autre côté, son capitaine, c’est son joueur, son homme à tout faire. Et là, tu le surtaxes et il peut prendre des mauvais plis en raison de la fatigue, a continué Robitaille. [...] Il faut qu’il en aille moins. [...] Mais les partisans paient le gros prix et veulent avoir leur capitaine. S’il est capable d’être sur la glace à 70%, Martin va dire qu’il est mieux de le mettre sur la glace qu’un joueur rappelé.

«Je ne sais pas si on l’aide. Je ne crois pas que ça va lui nuire dans sa confiance, mais tu veux qu’il continue de te donner du bon hockey. Ce n’est pas un joueur qui est à l’apogée de sa carrière. Il a encore des croûtes à manger, vivre des expériences et de l’adversité. Là, c’est dur de le faire et d’être 100% engagé là-dedans quand tu sais que tu vas y retourner peu importe. [...] Et il y a les blessures aussi.»

