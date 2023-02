Carey Price : «Je suis surpris, il s'en va déjà»

On a appris dimanche que Carey Price et sa famille quitteront le Québec dans quelques mois pour retourner s'installer en Colombie-Britannique.

Et cette annonce, alors qu'il restera encore trois années à écouler au contrat du gardien de but des Canadiens de Montréal après la présente campagne, ne plaît pas à tout le monde.

«Je suis surpris, a admis l'ancien entraîneur-chef du CH Michel Therrien, lundi, à JiC. Je ne me souviens pas avoir vécu une situation comme celle-là et ça me surprend. Il lui reste encore trois ans de contrat et il s'en va déjà

«Pour moi, un gars qui est blessé et qui est sous contrat doit tout faire en son pouvoir pour essayer de retourner au jeu. C'est ma vision des choses et en tant que coach, cette situation me surprend.»

Au cours de son intervention, Michel Therrien a également donné son avis pour relancer Nick Suzuki offensivement en plus de parler du cas de Trevor Zegras.

