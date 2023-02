Bazinyan se battra sans son «meilleur ami» à ses côtés

Le boxeur québécois Erik Bazinyan ne pourra pas compter sur la présence physique de son papa, jeudi soir au Casino de Montréal, mais la mémoire du défunt viendra le soutenir d’une autre manière.

«Il était mon meilleur ami, a décrit Bazinyan, à propos de son père Ara, tristement décédé à seulement 52 ans, en juillet dernier, à la suite d’une attaque cardiaque. À tous les combats, il sera avec moi, il va me protéger.»

Pour ce prochain passage dans le ring, Bazinyan (28-0, 21 K.-O.) aura pour mission de défendre ses titres NABF et NABA face à l’Américain Alantez Fox (28-3-1, 13 K.-O.).

«Tous mes combats seront désormais dédiés à lui, a confié Bazinyan, qui est d’origine arménienne. Je suis triste à tous les jours, mais je dois être fort.»

«Son décès m’a rendu plus fort, c’est dur à décrire, mais je le sens à l’intérieur de moi, a ajouté le Québécois. Il n’y a plus rien qui peut me battre maintenant parce que j’ai vécu la pire chose qui pouvait m’arriver. Je vais me battre pour lui. Je suis fâché dans ma tête pour le reste de ma vie. Ça me rend plus fort, plus motivé. Je pousse encore davantage au gymnase.»

Bientôt un titre mondial ?

Au sujet de sa carrière, Bazinyan estime que ce duel contre Fox est crucial puisqu’il pourra bientôt le mener à un combat pour un titre mondial.

«C’est l’une des dernières étapes pour obtenir un combat de championnat du monde, a-t-il noté. Je veux montrer, avec ce combat-là, ce dont je suis capable de faire.»

Mesurant 6 pieds et 5 pouces, Alantez Fox représente un adversaire de taille, dans tous les sens du terme.

«J’ai vu dans le face-à-face qu’il n’est pas si grand, a toutefois réagi Bazinyan, qui fait pour sa part 6 pi. 1 po. Il n’y a pas une énorme différence et dans le ring, on prend souvent une position penchée pour boxer. Je ne crois pas que la taille changera quelque chose car j’ai déjà battu d’autres gars qui étaient aussi grands.»

Présenté par Eye of the Tiger Management, le gala de ce jeudi 2 février sera diffusé en direct, dès 19 h, sur les ondes de TVA Sports. La soirée mettra aussi en vedette Junior Ulysse, Alexandre Gaumont, Raphaël Courchesne, Christopher Guerrero, Avery Martin-Duval et Wilkens Mathieu.