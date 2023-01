Un bon match de Bennedict Mathurin dans une défaite

Les Pacers de l’Indiana connaissent des moments difficiles présentement, mais Bennedict Mathurin maintient le cap.

Dimanche, dans un revers de 112 à 100 contre les Grizzlies à Memphis, le Québécois a été le meilleur pointeur des siens. Il a inscrit 27 points, soit 11 de plus que n’importe quel autre de ses coéquipiers. Le sixième choix au total du repêchage de 2022 a également amassé huit rebonds et trois mentions d’assistance.

Avant l’affrontement du jour, Mathurin avait conclu ses trois derniers matchs avec 26, 26 et 21 points.

Chez les favoris de la foule, Jaren Jackson fils et Ja Morant ont respectivement récolté 28 et 27 points. Le second a aussi fait sentir sa présence sous le panier avec 10 rebonds en 42 minutes de jeu.

Pour revenir aux récents déboires des Pacers, le club a subi la défaite dans un troisième match de suite. Il s’agit aussi d’une dixième défaite à leurs onze dernières sorties.

La formation de l’Indiana renouera avec l’action jeudi soir. Pour l’occasion, les Lakers de Los Angeles et un certain LeBron James seront de passage aux Gainbridge Fieldhouse.