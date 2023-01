Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici deux offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 30 janvier qui en valent le détour.

Hockey : Blues de St. Louis c. Jets de Winnipeg

Un seul match de la Ligue nationale de hockey (LNH) sera à l’affiche lundi et il opposera deux équipes au cœur de vilaines séquences de défaites. Les Jets de Winnipeg ont en effet perdu leurs trois dernières sorties, tandis que les Blues de St. Louis, qui seront les visiteurs, n’ont pas goûté à la victoire à leurs quatre plus récentes parties. Les Jets (31-19-1) connaissent toutefois une bien meilleure saison que les Blues (23-24-3), ayant occupé le premier rang de l’Association de l’Ouest avant leur série de revers. Mais avec la pause du match des étoiles qui s’amorcera pour les deux équipes après cette rencontre, la volonté de partir en vacances sur une bonne note devrait faire ressortir la crème.

Prédiction : Victoire des Jets de Winnipeg – 1,45

Basketball : Kings de Sacramento c. Timberwolves du Minnesota

Pendant une séquence de cinq matchs plus tôt au mois de janvier, les Kings de Sacramento ont marqué au moins 132 points. Mais depuis, au cours des six derniers matchs, le pointage cumulé de leurs rencontres n’a dépassé les 235 points qu’une seule fois. Du côté des Timberwolves du Minnesota, le total des 235 points n’a pas été atteint lors des cinq dernières sorties. Devant leurs partisans, ces derniers tenteront de remporter un quatrième match consécutif, et dans cette séquence, la clé du succès semble être de limiter les poussées offensives de leurs adversaires.

Prédiction : Mois de 235,5 points – 1,95