Frédérick Gaudreau encensé chez le Wild

Bien en selle chez le Wild du Minnesota, Frédérick Gaudreau a été l’un des principaux artisans de la victoire des siens, samedi, s’attirant les éloges de ses entraîneurs et coéquipiers.

Gaudreau a été à l’origine du filet égalisateur de Jared Spurgeon en deuxième période avec une passe parfaite, puis il a inscrit le filet qui a fait la différence lors des tirs de barrage. Résultat : le Wild a habilement mis un terme à la séquence de cinq victoires des Sabres de Buffalo en vertu d’un gain de 3 à 2.

«Je n’ai pas eu besoin d’en faire trop, juste à rediriger [la rondelle dans le filet], a commenté Spurgeon dans des propos rapportés par le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH). [Gaudreau] joue très bien, il fait aussi beaucoup de bonnes choses loin de la rondelle. C'est un joueur tellement sous-estimé et une grande raison pour laquelle nous avons gagné.»

Pas de triche

Il s’agissait d’une deuxième victoire de suite pour la formation de Saint Paul, qui ne reprendra l’action que le 6 février, après la pause du match des étoiles. Gaudreau permet ainsi à ses coéquipiers de partir en congé avec la conscience tranquille.

L’entraîneur-chef Dean Evason n’a donc pas hésité à lancer des fleurs au Québécois de 29 ans, que ce soit pour ses talents offensifs ou pour son jeu défensif étanche.

«Évidemment, le but en fusillade était bien, a dit le pilote. Il a eu ce jeu pour "Spurgy". Vous le savez maintenant, il n’y a plus de secret. Il fait tout de la bonne façon. Il compétitionne. C’est un très bon joueur pour nous.»

«Il ne triche pas dans aucun aspect, aucun. Il reste dans notre zone, s’assure que les choses s’y déroulent bien. Puis, il fait progresser la rondelle, et il a les habiletés pour faire des jeux et marquer des buts. Il pourrait probablement marquer plus s’il trichait un peu plus, mais il ne le fait pas.»

Question d’identité

Gaudreau donne en effet beaucoup d’importance au jeu défensif. Étant donné que le système d’Evason mise prioritairement sur cet aspect du jeu, il n’est pas surprenant que Gaudreau ait trouvé sa niche.

Le Wild est par ailleurs au cœur de la lutte pour une place en séries éliminatoires, avec un point d’avance sur l’Avalanche du Colorado dans la section Centrale, mais également sur les Flames de Calgary, advenant qu’ils doivent obtenir un billet de quatrième as.

Pour Gaudreau, la clé du succès est bien simple.

«Nous savons que notre identité est d’être une bonne équipe défensive en premier lieu, a lancé Gaudreau. C’est de cette façon que nous gagnons nos matchs. Nous savons que nos opportunités offensives découlent de notre jeu défensif. Nous y travaillons, nous essayons de grandir à l’intérieur de cette identité.»