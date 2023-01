Cinq gardiens d’urgence ayant déjà vu de l’action

Samedi soir, le gardien de but des Golden Bears de l’Université de l’Alberta, Matt Berlin a vécu une soirée de rêve alors qu’il a été rappelé d’urgence par les Oilers d’Edmonton pour pallier la blessure de Stuart Skinner.

Alors qu’il avait une confortable avance de cinq buts, l’entraîneur-chef des Oilers Jay Woodcroft a décidé d'envoyer dans l’action Matt Berlin. Résultat, le cerbère a défendu la cage de la franchise albertaine pendant 2:36, en plus d’avoir réalisé un arrêt dont il se souviendra pour le restant de ces jours.

Soirée inoubliable pour un gardien d’urgence à Edmonton -

Voici cinq gardiens de but rappelés d'urgence et qui ont été mis à profit.

Shawn Hunwick : Blue Jackets de Columbus (7 avril 2012)

Ancien Porte-couleur des Wolverines de l’Université du Michigan, dans la NCAA de 2008 à 2012, Shawn Hunwick a agi comme substitut à Steve Mason lors d’une victoire de 7 à 3 contre Islanders de New York. Celui dont le frère Matt a disputé 535 rencontres dans la Ligue nationale de hockey (LNH) a été envoyé dans l’action alors qu’il restait trois minutes à faire à la rencontre.

Fait intéressant, le natif du Michigan a participé au prestigieux Tournoi international de hockey pee-wee de Québec en 2001 pour les Honeybaked de Detroit.

Jorge Alves : Hurricanes de la Caroline (31 décembre 2016)

À la suite de la blessure du gardien partant Eddie Lack, les Hurricanes ont fait appel à leur gérant de l’équipement, Jorge Alves qui avait déjà eu une carrière professionnelle de trois saisons dans la Ligue de la côte Est (ECHL) et la Southern Professional Hockey League ( SPHL).

En plus, d’agir comme réserviste, celui qui a servi dans la Marine américaine a été aperçu en train d’aiguiser les patins des joueurs des Hurricanes. Il aura vécu un sept secondes de purs bonheurs, lorsque l’entraîneur des «Canes» Bill Peters a décidé de remplacer Cam Ward au profit de Alves.

Tom Hodges : Ducks d’Anaheim (29 avril 2022)

Lors du tout dernier match de la saison régulière 2021-2022 entre les Ducks d'Anaheim et les Stars de Dallas, la franchise californienne a vu ses deux gardiens de but qui étaient d’office John Gibson et Anthony Stolarz se blesser pendant la rencontre.

Tom Hodges, qui œuvre dans le domaine des assurances, a dû venir prêter main-forte aux Ducks. Celui-ci a été appelé sur la patinoire après qu’une minute de jeu ait été écoulée. Hodges a ensuite vécu un moment de gloire en disputant 19 minutes dans la grande ligue. Il a cédé à une reprise en trois lancers. C’est l’attaquant des Stars Jason Robertson qui a marqué contre celui qui a reçu la troisième étoile de cette rencontre.

Scott Foster : Blackhawks de Chicago (29 mars 2018)

La veille du 29 mars, en raison d’une blessure du gardien Anton Forsberg, les Blackhawks de Chicago ont fait signer un contrat d’une journée à celui qui est comptable dans la vie de tous les jours.

L’ancien de l’Université Western Michigan a agi à une quinzaine de reprises comme gardien de secours dans des rencontres du circuit Bettman, mais il n’avait pas encore eu à remplacer un gardien.

Lors d’un match contre les Jets de Winnipeg, Collin Delia s’est blessé en troisième période. Pour la première fois, le natif de Sarnia en Ontario, mais qui habite maintenant en banlieue de Chicago, a été appelé à protéger une cage d’une équipe de la LNH. En 14 minutes de temps de jeu, Foster n’a pas bronché sur les sept tirs envoyés en sa direction et il a préservé l’avance des Hawks.

David Ayres : Hurricanes de la Caroline (22 février 2020)

Âgé l’époque de 42 ans, David Ayres était l’opérateur de la surfaceuse au Coca-Cola Coliseum de Toronto, l'amphithéâtre des Marlies, soit le club-école des Maple Leafs.

Après que les deux gardiens des Hurricanes James Reimer et Petr Mrazek, Ayres, qui avait déjà agi comme gardien d’urgence chez les Marlies et qui était d’office au Scotiabank Arena le soir du 22 février 2020, a dû sauter dans l'arène lors du deuxième engagement. L’Ontarien a accordé deux buts sur 10 lancers. Cependant il a été crédité comme le gardien victorieux dans un gain de 6 à 3 des «Canes».

Le cerbère est ainsi devenu le premier gardien de but d’urgence de l’histoire de la LNH à remporter une rencontre.