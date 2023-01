Une autre tuile sur la tête des Canucks

Les choses ne vont pas en s’améliorant pour les Canucks de Vancouver, qui ont appris vendredi soir qu’ils devraient se passer des services de l’attaquant Ilya Mikheyev pour le reste de la saison.

Le Russe venait alors de marquer dans une victoire de 5 à 2 sur les Blue Jackets de Columbus. Il devra être opéré au ligament croisé antérieur, une blessure qui demande plusieurs mois de remise en forme.

En point de presse, Mikheyev a expliqué qu’il s’était blessé lors du premier match préparatoire des siens, le 25 septembre. Après avoir raté trois rencontres de saison régulière, le joueur de 28 ans était de retour à l’action et a joué malgré la douleur.

«C’était tout un défi, mais nous avions travaillé avec le personnel médical pour trouver une façon de bien jouer malgré mon genou, mais maintenant, il est temps [d’être opéré]», a-t-il fait savoir.

Mikheyev était tout de même en voie d’établir un sommet personnel à sa quatrième saison dans la Ligue nationale de hockey, sa première avec les Canucks, lui qui a amassé 28 points en 46 matchs.

«Il a donné tout ce qu’il avait cette saison, mais il n’est pas en santé. Il est un très bon joueur de hockey, et il utilisera ces cinq ou six mois pour se remettre en forme. Le jeune a beaucoup de caractère pour jouer de cette façon. Je crois qu’il voulait continuer à jouer juste pour me prouver quelque chose. Je l’apprécie beaucoup, mais je le veux en santé», a expliqué l’entraîneur-chef Rick Tocchet, qui a remplacé Bruce Boudreau à la barre plus tôt cette semaine.

Selon Mikheyev, c’est davantage sa vitesse et son équilibre qui étaient affectés par la blessure. Il pouvait composer avec la douleur. L’ailier est aussi apparu très émotif au moment de parler de son absence, ayant envie de batailler avec ses coéquipiers.

Avec seulement 43 points en 49 rencontres et la sixième place au classement de la section Pacifique, les Canucks sont presque déjà éliminés du portrait des séries éliminatoires. L’équipe amorcera le 6 février un voyage de quatre rencontres aux États-Unis.