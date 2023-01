Ski de fond: Antoine Cyr atteint les quarts de finale

Invité surprise à la Coupe du monde de ski de fond des Rousses (France), Antoine Cyr a conclu le sprint classique de samedi au 22e rang après avoir été éliminé en ronde des quarts de finale. Il s’agit de son deuxième meilleur résultat cette saison en sprint après sa sixième place à la cinquième étape du Tour de Ski, le 6 janvier, à Val di Fiemme.

Le Français Richard Jouve a fait plaisir à la foule alors qu’il s’est imposé en finale devant le Norvégien et détenteur du maillot jaune (meneur au classement de la Coupe du monde), Johannes Hoesflot Klaebo, par seulement 9 centièmes de seconde. Paal Goldberg (+0,91s), également de la Norvège, les a rejoints sur le podium.

Les meilleurs fondeurs canadiens ne devaient pas être présents aux Coupes du monde disputées avant les Championnats du monde, sauf que lorsque l’étape des Rousses a été confirmée au calendrier, Cyr s’est organisé pour y être étant donné qu’il était déjà en Europe, contrairement à la majorité de ses coéquipiers.

«L’étape ne devait pas être présentée à cause du manque de neige, mais dans la dernière semaine, ils ont eu une bordée de neige et des températures froides, alors ils ont été capables de faire une piste assez impressionnante. Chapeau à toute l’organisation !» a reconnu le seul représentant canadien présent dans le Jura.

Le Québécois a été le 21e plus rapide des qualifications où il s’est senti en «super bonne forme».

«Les qualifications, c’est toujours un peu plus compliqué pour moi, alors j’étais content ce matin. [...] (En quart de finale), je me suis super bien positionné au départ et j’ai mené la vague pendant un bon moment. Ensuite, j’ai fait une erreur technique et je me suis fait dépasser dans la descente, car je n’avais pas les skis pour compétitionner avec mes rivaux (à la suite d’un mauvais choix de skis).»

L’athlète de 24 ans sera de retour en piste dimanche au 20 kilomètres classique en départ de groupe.

«J’ai de grosses attentes et on verra comment ça va aller. Si ça va bien, tant mieux et je continuerai dans cette lancée et s’il y a des trucs à corriger, je vais sortir mon bloc-notes et faire les corrections au plan d’entraînement. Le parcours me convient bien et j’ai hâte de voir !»