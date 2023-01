Raptors: OG Anunoby, joueur le plus attrayant sur le marché?

Si les Raptors de Toronto se résolvent à devenir vendeurs et à rendre des joueurs comme OG Anunoby disponibles auprès des autres formations, ils pourraient dicter l’allure du marché d’ici la date limite des transactions.

Un directeur général a confié au réseau FOX News, sous le couvert de l’anonymat, que les «Raps» représentaient le «premier domino» du circuit Silver actuellement. Si le président Masai Ujiri et le directeur général Bobby Webster décidaient d'amorcer une reconstruction, ils ne peineraient aucunement à trouver des partenaires pour conclure des transactions.

Parmi les noms qui susciteraient le plus d’attention du côté de la seule équipe canadienne de la NBA, on retrouve Fred VanVleet, Gary Trent fils et Anunoby.

VanVleet et Trent fils, âgés respectivement de 28 et 24 ans, sont deux des acteurs offensifs les plus importants chez les Raptors. Ils pourraient toutefois atteindre l’autonomie complète cet été puisque leur entente comprend une dérogation qui leur permet de la résilier en 2023.

Trent fils a récolté 18,6 points et 2,5 rebonds par rencontre depuis le début de la campagne. VanVleet, de son côté, a amassé 19,3 points, 6,4 mentions d’assistance et 4,3 rebonds par match.

Toujours selon le dirigeant questionné par FOX News, c’est surtout Anunoby qui fait rêver les équipes à travers la NBA. Excellent en défensive - il mène le circuit au chapitre des vols, avec 2,1 par partie - le natif de Londres est sous contrat jusqu’en 2025 et empoche un salaire annuel de 18,6 millions $.

Avec 16,9 points et 5,5 rebonds par duel, Anunoby est un des jeunes joueurs les plus polyvalents du circuit, et il ne filerait pas le parfait bonheur à Toronto. Le réseau NBC a d’ailleurs rapporté que les Knicks de New York avaient offert plusieurs choix de première ronde aux Raptors pour obtenir ses services.

Si ces derniers veulent bel et bien l’envoyer sous d’autres cieux, ils devront cependant espérer qu’il évite les blessures. Anunoby a quitté le match de vendredi, face aux Warriors de Golden State, en raison d’une blessure au poignet.

Pointant au 12e rang de l’Association de l’Est, les Raptors (22-28) doivent encore disputer cinq rencontres dans l’Ouest américain avant de retrouver leurs partisans. Si cette séquence s’avère infructueuse, ils pourraient être forcés d’abandonner leur rêve de participer aux séries éliminatoires cette saison... et d'échanger certains de leurs meilleurs éléments.