Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 29 janvier qui en valent le détour.

Hockey : Bruins de Boston c. Hurricanes de la Caroline

Les Bruins ne sont pas les favoris des preneurs aux livres pour cette rencontre, bien qu’ils aient remporté six de leurs sept derniers duels. Vaincus jeudi par le Lightning de Tampa Bay, ils devaient aussi se mesurer aux Panthers de la Floride samedi soir.

Tout va bien pour les Hurricanes aussi, qui ont signé la victoire à leurs quatre dernières sorties. Il s’agit ainsi d’un duel au sommet entre les meilleures formations de la section Atlantique et Métropolitaine, et ainsi, de la Ligue nationale au complet. Si la rencontre se rend en prolongation, attention à Martin Necas, qui a donné la victoire deux fois de suite aux «Canes» en période supplémentaire.

Prédiction : Victoire des Bruins de Boston – 2,15

Hockey : Capitals de Washington c. Maple Leafs de Toronto

Les «Caps» affronteront leur ancien gardien Ilya Samsonov et les Maple Leafs pour la troisième fois de la saison. À leur dernier rendez-vous, le 17 décembre, l’équipe de la capitale américaine avait mal fait paraître le portier russe en le démystifiant cinq fois en 28 lancers dans une victoire de 5 à 2.

En trois matchs sans Auston Matthews cette saison, les Leafs présentent un dossier de 1-2-0 et n’ont inscrit que cinq filets. Galvanisés par une victoire en fusillade face aux Penguins de Pittsburgh, les Capitals se dirigeront au Scotiabank Arena le couteau entre les dents.

Prédiction: Victoire des Capitals de Washington – 2,25

Basketball: Bucks de Milwaukee c. Pelicans de La Nouvelle-Orléans

Les Pelicans présentent un faible dossier de 9-11 lorsqu’ils sont privés des services de Zion Williamson cette saison. Encore tenu à l’écart en raison d’une blessure, l’athlète de 22 ans a vu les siens encaisser six revers consécutifs depuis le 16 janvier. Mettre fin à cette traversée du désert contre les Bucks relèverait de l’exploit pour l’équipe de la Louisiane.

La bande à Giannis Antetokounmpo, qui pointe au quatrième rang du classement général, a écarté sans trop de peine ses trois derniers adversaires. Le «Greek Freak» a connu des performances de 41, 33 et 29 points pour mener les siens à bon port et devrait répéter ses exploits contre la 10e équipe ayant accordé le plus de points à l’étranger cette saison.

Prédiction: Victoire des Bucks de Milwaukee (-9,0) – 1,90