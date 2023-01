Les Capitals veulent s’améliorer en défense, Mantha sur le départ?

Les Capitals sont au cœur de la course aux séries et ils seraient bien intéressés, semble-t-il, à s’améliorer en défense d’ici la date limite des transactions dans la LNH.

«On ne pensait pas que les Capitals pourraient connaître une saison aussi intéressante... là on est vraiment près d'une qualification pour les séries et on veut améliorer la brigade défensive», a indiqué l’analyste et reporter Yvon Pedneault, samedi, à TVA Sports.

Washington regarderait notamment du côté des Kings, où Matt Roy et Sean Walker seraient des candidats intéressants à leurs yeux. Il est à noter qu’à l’exception de John Carlson, tous les arrières des «Caps» sont sans contrat en vue de la prochaine saison.

En retour, le directeur général des Capitals, Brian MacLellan, pourrait être prêt à laisser partir l’ailier québécois Anthony Mantha, qui connaît une saison décevante, ou encore le vétéran Lars Eller qui arrive lui aussi en fin de contrat.

Yvon a évoqué plusieurs autres dossiers, dont celui de l’ailier-étoile des Blackhawks, Patrick Kane, qui serait la priorité des Rangers. Pourraient-ils laisser aller Alexis Lafrenière ou Kaapo Kakko en retour?

Il a aussi été question de l’attaquant des Sharks Timo Meier, que les Devils aiment beaucoup, et du capitaine des Canucks, Bo Horvat, qui plairait bien à l’entraîneur des Hurricanes, Rod Brind’Amour.

Voyez le segment complet en vidéo principale.