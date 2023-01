Le Jaroslav Halak des beaux jours

Après une traversée du désert en première moitié de saison, Jaroslav Halak semble avoir retrouvé ses marques avec les Rangers de New York, lui qui a signé un cinquième gain consécutif, vendredi.

Ce fut pénible pour l’ancien gardien du Canadien de Montréal à ses premiers pas chez les Blueshirts. Son dossier de 1-6-1, son taux d’efficacité de ,888 et sa moyenne de buts alloués de 3,04 étaient nettement insuffisantes aux yeux du principal intéressé, et probablement de l’organisation.

«Chaque fois que tu te joins à une nouvelle équipe, tu essaies parfois d’en faire trop. Tu tiens ton bâton un peu plus serré, a reconnu Halak en point de presse après la rencontre. Ma fiche n’était pas la meilleure, je me suis dit : “Ne t’en fais pas avec ces matchs, tourne la page et continue d’aller vers l’avant.” C’est ce que je voulais.»

C’est effectivement ce qui s’est produit, puisque le Slovaque a rebondi avec brio. Son gain de 4 à 1 au Madison Square Garden était son premier à domicile cette saison. Sa fiche de 5-0-0, son taux d’efficacité de ,938 et sa moyenne de filets accordés de 1,80 depuis le 17 décembre pourraient même lui arracher un sourire.

«Jaro est ce genre de gars qui s’améliore avec le temps, a expliqué l’entraîneur-chef Gerard Gallant. Le camp d’entraînement ne s’était pas très bien déroulé. Il a 37 ans et ce n’était pas très convaincant. En première moitié de saison, il ne pouvait pas acheter une victoire et nous ne marquions pas assez de buts pour lui. Dernièrement, il a été remarquable.»

Du repos

Avec ce nouveau triomphe devant les Golden Knights de Vegas, les Rangers montrent un rendement de 27-14-8 jusqu’à présent. L’équipe est maintenant en congé jusqu’au 6 février en raison de la pause du match des étoiles.

Il n’y a que le gardien Igor Shesterkin qui ne pourra pas souffler, lui qui a été invité à participer aux festivités du week-end. De façon plutôt inattendue, Gallant a envoyé Halak entre les poteaux à domicile, sans doute pour que le Russe ne se blesse pas, et il n’a pas déçu.

«Si on me donne le départ, j’ai le départ. Si je ne l’avais pas eu, ainsi soit-il. Je serais revenu après la pause avec de bonnes séances d’entraînement, a mentionné le vétéran. Je suis heureux d’avoir gagné à la maison et nous pouvons maintenant profiter du congé. Notre calendrier va être fou lors des deux prochains mois, alors tout le monde doit être prêt.»

Face aux Knights, Halak s’est dressé devant 33 rondelles. Les Rangers ont toujours été en contrôle de la rencontre, les visiteurs ne trompant la vigilance du gardien qu’une seule fois en début de deuxième période.

«Il y a beaucoup de positif, mais Jaro a dû faire des arrêts assez incroyables, a avoué Gallant. C’était une partie de hauts et de bas et nous avons réussi à prendre une avance de 2 à 0. Ce n’était pas parfait, mais c’était une rencontre solide face à une bonne équipe.»

New York reprendra le collier le 6 février contre les Flames de Calgary.