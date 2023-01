Hugo Houle et Guillaume Boivin en quête de plusieurs victoires

Les cyclistes Hugo Houle et Guillaume Boivin lanceront leur saison dimanche à Marseille avec la conviction que leur équipe, Israel-Premier Tech (IPT), doit offrir de meilleures performances en 2023.

Le compteur de victoire est à zéro, mais les succès devront vite être au rendez-vous pour la formation israélo-canadienne.

Avec des invitations au Tour de France, au Tour d’Italie et sur les grandes classiques du printemps comme le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, la saga de la relégation n’est plus un enjeu. Les 29 coureurs sous contrat connaissent toutefois leur mandat : gagner.

Hugo Houle n’a évidemment rien à se reprocher en 2022 avec une étape du Tour de France, mais le vétéran, qui amorce une 11e saison au plus haut niveau, veut montrer l’exemple en tête de peloton.

Chance à saisir

«On est toujours fébrile à la première de l’année. On a réussi à obtenir les sélections pour les courses importantes et c’est à nous de performer. On n’a pas le droit à l’erreur cette année. On n’était pas au niveau l’an dernier et il faut faire mieux. Tout le monde en est conscient», a lancé l’athlète de 32 ans.

Le noyau de l’équipe n’a pas changé, avec notamment Michael Woods, Chris Froome, Daryl Impey, Simon Clarke, Jakob Fuglsang, Sep Vanmarcke et l’ajout de Dylan Teuns en fin de saison dernière.

Le Canadien Derek Gee, spécialiste du contre-la-montre et olympien sur piste à Tokyo, a remplacé James Piccoli, qui endossera plutôt le maillot de la China Glory.

Sept coureurs de IPT sont engagés sur le Grand Prix La Marseillaise (UCI 1.1), qui s’élancera de Septèmes-les-Vallons pour arriver au terme de 167,8 km à Marseille, au stade Orange Vélodrome.

Sur un plan plus personnel, Houle aimerait retrouver son niveau de performance de l’été dernier afin de se battre plus fréquemment pour la victoire.

Il aimerait également connaître une meilleure fin de saison lors des Grands Prix de Montréal et Québec. À plus long terme, les Jeux de Paris en 2024 figurent aussi sur sa liste.

Objectif commun

Pour sa part, Guillaume Boivin vise encore les classiques du printemps. Personne n’a oublié sa performance sous la pluie en 2021 à Paris-Roubaix. Malgré une chute alors qu’il flirtait avec le podium dans les 20 derniers kilomètres, sa neuvième place reste un exploit.

«C’est ça qui me motive encore. Tout l’hiver, c’est un processus pour y parvenir. Si ça arrive à Nieuwsblad ou à Kuurne, je ne dirais pas non, mais il y a plus gros», explique celui qui souhaite tourner la page sur une saison compliquée malgré un deuxième Tour de France en carrière.

«J’ai pris un mois sans vélo et ça a fait du bien. L’équipe s’attend à un peu mieux de nous tous et ils n’ont pas nécessairement besoin de nous le dire. Nous avons les qualités pour gagner plusieurs courses.»

Un autre Québécois sera à Marseille dimanche. Robin Plamondon, 23 ans, prendra le départ sous les couleurs de CIC U Nantes Atlantique.